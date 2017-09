Zweedse politicus verkracht om standpunten

🕔 17.sep 2017

Een Zweedse politicus onthulde donderdag op Facebook dat hij enkele maanden terug onder bedreiging verkracht is om zijn politieke standpunten.

Patrik Liljeglod liep eind juli naar huis, toen hij opeens werd aangevallen door een man die met een mes was gewapend.

“Ik werd mishandeld en verkracht terwijl ik met een mes werd bedreigd, onder het voorwendsel dat ik ‘linkse vrouwelijke genitalien’ was, dat mensen als ik ‘hiervan genoten’, en dat ik een verrader was.”

In zijn emotionele onthulling zei de politicus dat hij de aanval eerst stil had gehouden en het alleen bij de politie had gemeld.

Hij had later besloten om de publieke discussie op te zoeken omdat het incident politiek gemotiveerd was: “De paar woorden die de man uitte, hadden een duidelijke verbinding met mijn politieke activiteit en daarom raakt dit ons allen”, schreef Liljeglod.