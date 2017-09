Zware rokers leven dertien jaar korter dan niet-rokers

🕔 16.sep 2017

Zware rokers, die meer dan twintig sigaretten roken per dag, hebben gemiddeld een levensverwachting die dertien jaar korter is dan die van niet-rokers. Een op de vier zware rokers overlijdt voor zijn of haar 65e verjaardag.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na gezamenlijk onderzoek met het Trimbos-instituut over het verband tussen roken en sterfte, schrijft NU.nl.

Zij onderzochten enquête- en overlijdensgegevens van bijna 40.000 mensen tussen de twintig en tachtig jaar in de periode tussen 2001 en 2006. Daaruit blijkt onder meer dat de roker al op relatief jonge leeftijd overlijdt.

Zo wordt 23 procent van de rokers die hun hele leven zwaar roken niet ouder dan 65 jaar. Van de lichte rokers (niet dagelijkse rokers) haalt 11 procent de 65 niet.

Levensverwachting

De levensverwachting slinkt naargelang meer sigaretten gerookt worden. Zware rokers sterven gemiddeld dertien jaar eerder dan niet-rokers. Matige rokers (minder dan twintig sigaretten per dag) verliezen naar schatting elf levensjaren. Lichte rokers, die bijvoorbeeld regelmatig op een feestje een sigaret opsteken, leveren vijf jaar in.

De grootste sterfteoorzaak onder rokers is kanker, met name longkanker. Ook hart- en vaatziekten en ademhalingsziekten komen bij rokers vaker voor dan bij mensen die niet roken.

Stoppen

Volgens het CBS loont stoppen altijd, op alle leeftijden. Voormalige rokers die voor hun 35e stoppen hebben bijvoorbeeld een vergelijkbare levensverwachting als nooit-rokers.

Er wordt in Nederland steeds minder gerookt. Vijftien jaar geleden stak 10 procent van de Nederlanders ieder dag minstens twintig sigaretten op, tegenwoordig is nog maar 4 procent een hevige roker. Ook het aantal matige rokers is gedaald van 18 naar 14 procent. Het percentage gelegenheidsrokers ligt al jaren rond de 5 à 6 procent, aldus het statistiekenbureau.(NU.nl)