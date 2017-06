Zwangere YouTube-ster (19) schiet per ongeluk vriendje dood tijdens opname

🕔 29.jun 2017

Een jonge vrouw uit Halstad in de Amerikaanse staat Minnesota is gearresteerd nadat ze per ongeluk haar vriend, de 22-jarige Pedro Ruiz III heeft doodgeschoten. Dat melden de Amerikaanse media, schrijft HLN.be vandaag.

De vrouw, de negentienjarige MonaLisa Ruiz, schoot voor een video-experiment gericht op haar vriend, terwijl hij ter bescherming een zware encyclopedie voor zich hield.

Het koppel heeft een YouTubekanaal waarop ze samen relatief onschuldige streken (‘pranks’) uitvoeren. Voor hun nieuwste video wilden ze nagaan of de kogel dwars door de encyclopedie zou gaan of dat de kloefer de kogel zou tegenhouden. De bedoeling was dat de gewaagde stunt hun kanaal bekender maken waardoor het tweetal beroemd zou worden.

Zo’n experiment uitvoeren met een echt pistool met echte kogels is natuurlijk vragen om problemen. Toen MonaLisa maandag dan ook het pistool, een Desert Eagle handwapen, dat online beschreven wordt als een van ’s werelds meest krachtige handwapens, op haar vriend richtte en vuurde, maakte de jongeman dan ook geen schijn van kans. De kogel raakte hem vol in de borst en de 22-jarige man overleed ter plekke.

Het drama voltrok zich voor de ogen van het driejarige dochtertje van het koppel.

Verkeerd afgelopen stunt

“Ze waren verliefd. Het was gewoon een stunt die verkeerd is afgelopen”, zegt Claudia Ruiz, de tante van de overleden Pedro. “Hij vertelde me nog dat hij een idee had en ik waarschuwde hem nog om het niet te doen. Waarom ga je een echt pistool gebruiken?”, vroeg ik nog. ‘Omdat we meer kijkers willen trekken’, zei hij…”, zegt de vrouw, die Monalisa in bescherming neemt. “Het was zijn idee. Ze zou hem nooit opzettelijk pijn doen.”

“Ik zou willen dat ze het nooit gedaan hadden. Ik zou willen dat ze een andere streek uitgehaald hadden. Hij was zo jong, hij had nog zoveel toekomst, zoveel mogelijkheden”, zegt zijn verslagen tante.

Zwanger van tweede kind

Pedro’s vriendin, die het fatale schot loste, is momenteel zwanger van hun tweede kind. In een filmpje dat het tweetal in mei online zette, maakte het paar bekend dat ze een jongetje verwachten, een broertje voor hun driejarig dochtertje.

Een uur voordat ze haar vriend per ongeluk doodschoot, liet Monalisa in een Facebookcommentaar nog weten dat ze samen bezig waren om een YouTube-kanaal op te zetten voor Pedro. “Oh het gaat zo mooi zijn! LOL”, schreef ze. “Al de gekke dingen komen op zijn kanaal en op dat van mij zal ik ons familieleven weergeven.”(HLN.be)