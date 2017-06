Zunder verdeelt Surinaamse geschiedenis in 4 fasen

🕔 26.jun 2017

“Het komt nooit meer goed met Suriname,…tenzij”, was de titel van de lezing die het Kennisinstituut van de Nationale Reparatie Commissie afgelopen vrijdag in Theater Unique heeft verzorgd. De spreker was Armand Zunder, directeur van het Kennisinstituut.

Tijdens de lezing heeft de spreker de Surinaamse geschiedenis verdeeld in vier delen, te weten de koloniale tijd van 1630-1940 (310 jaar), de na-koloniale fase van 1930-1975 (45 jaar), de eerste fase van natievorming 1975-heden uitlopend naar 2025 (maximaal 50 jaar). Verder heeft de spreker gewezen op een tweede fase van natievorming die moet lopen van 2025-2075 (50 jaar).

De koloniale fase van 310 jaar

De spreker heeft met betrekking tot de koloniale fase gewezen op 300 jaar Nederlands kolonialisme in Suriname en heeft aangetoond dat de Surinaamse economie toen zodanig ‘by design’ is ingericht om grondstoffenleverancier te zijn. De grondstoffen werden op de Amsterdamse Goederen Beurzen verhandeld en waren bestemd voor verwerking in Nederland in koffiebranderijen, suikerraffinagefabrieken, cacao verwerkingsfabrieken en katoenspinnerijen.

De koloniale fase was voor Nederland financieel bezien zeer geslaagd, omdat in de koloniale periode (1683-1940) Nederlandse bankiers, kooplieden, bestuurders, beleggers en industriëlen voor meer dan 159 miljard Euro aan stapelgoederen uit de kolonie Suriname in Nederland hebben geïmporteerd. Dit hebben de Nederlandse koloniale bezetters tegen elke prijs gedaan.

De prijs is geweest landroof van de Inheemsen en tot slaaf maken van Inheemsen en Afrikanen en martelingen en gruwelijke daden tegen de menselijkheid tegen de Afrikanen en contractarbeiders. Overigens hebben ook de boeroe’s in de koloniale tijd een onmenselijke behandeling van de toenmalige Nederlandse regeringen ontvangen.

Zunder heeft er ook op gewezen, dat bij de afschaffing van de slavernij zowel aan houders van tot slaaf gemaakten, die in Suriname en in Nederland woonden, als compensatie voor het opgeven van de slavernij geld uitgekeerd hebben gekregen bij de Emancipatie in 1863.

Aan de Inheemsen en aan de Afrikanen is toen geen cent uitgekeerd. Integendeel zijn zij na de Emancipatie opgescheept met een situatie van structurele armoede en gebrek aan vrijwel alles in de toenmalige kolonie.

Zunder is ook ingegaan op de misleiding en slechte behandeling van de contractarbeiders en de talrijke gevallen van contractbreuk van koloniale werkgevers tegen de contractarbeiders, waarbij hij onder meer heeft aangegeven, dat in de 43 jaar van Hindoestaanse emigratie er maar liefst 40 opstanden tegen het onrecht, dat die contractarbeiders is aangedaan, hebben plaatsgevonden.

Zunder heeft verder gewezen op het feit, dat dezelfde Loshua Marnet Lyon, die bij de afschaffing van de slavernij voor de 734 tot slaaf gemaakten, die hij in slavernij had en daarvoor bij de Emancipatie een bedrag ter waarde van 8.671.292.00 euro heeft ontvangen, in het de periode van contractarbeid de opdracht heeft gegeven om de verzetsstrijdster Tetry te vermoorden tijdens verzet tegen onrecht op de plantage waar zij werkzaam was.

De conclusies, die de spreker voor de koloniale tijd heeft getrokken waren dat: Suriname een nog niet afgeloste vordering van minimaal de 60 miljard euro op Nederland heeft voor de misdaden, die in de koloniale tijd tegen de Inheemsen, Afrikanen, contractarbeiders, boeroe’s zijn gepleegd en voor de uitgemergelde economie, die in Suriname aan het einde van de koloniale fase is achtergelaten.

De na-koloniale fase van 45 jaar

De na-koloniale fase van 1930-1975 wordt volgens de spreker gekenmerkt door de naweën van de internationationale depressie, die volgde na de beurscrasch van de New Yorkse effectenbeurs in 1929, het onderdrukkingsbeleid van de Gouverneurs Rutgers en Kielstra, de bezetting van Suriname door het Amerikaanse leger ter bescherming van de bauxietproductie en -export en de toezeggingen door Koningin Wilhelmina terzake de souvereiniteit van Suriname en tenslotte de staatkundige onafhankelijkheid in 1975.

In deze fase is de grondlegger van de vakbeweging in Suriname, Louis Doedel, in 1931 zonder enige vorm van proces door het koloniaal bestuur in het gesticht voor geesteszieke patiënten Wolvenbuttel opgeborgen nadat hij werklozen en arbeiders had georganiseerd tegen de toentertijd heersende wantoestanden en zich volgens de autoriteiten onfatsoenlijk had gedragen.

In deze fase zijn er ook diverse ongewapende betogers zonder enige vorm van proces in opdracht van het koloniaal bestuur neergeknald. Een min of meer zelfde lot is de verzetsstrijder Anton de Kom in deze fase van de koloniale tijd overkomen, nadat hij bij terugkeer in Suriname ook werklozen en contractarbeiders begon te organiseren.

De Kom werd uiteindelijk door de koloniale bestuurders onder leiding van Gouverneur Kielstra zonder pardon met gezin en al uit eigen land verbannen en naar Nederland vervoerd. Daarvoor hadden soldaten ook de opdracht uitgevoerd om met scherp te schieten op ongewapende betogers.

De conclusies van de spreker waren voor deze fase in de Surinaamse geschiedenis, dat een Nederlandse regering aan de families van Louis Doedel, Anton de Kom en degenen, die door gewelddadige politionele acties het leven hebben gelaten alsnog excuses moet aanbieden. Verder moeten de nazaten ook financieel worden gecompenseerd voor het leed dat zij hebben geleden.

De eerste fase van natievorming van 50 jaar

De spreker kenmerkte de periode 1975 tot heden uitlopend uiterlijk tot 2025 als de eerste fase van natievorming. Ter kwantitatieve onderbouwing van deze periode presenteerde Zunder enige grafieken over een aantal decennia, waarvan twee hier zijn opgenomen.

Aan de hand van de grafiek over de procentuele ontwikkeling van het reële bruto nationaal product gaf de spreker aan, dat er in de Surinaamse economie voortdurend sprake is geweest van recessies en zelfs depressies en dat deze niet zouden ophouden. Uitgaande van de eerste grafiek en andere grafieken zijn de aanwezigen gewezen op de recessies van 1932, 1933, 1969, 1971, 1973,1979, 1980, 1982-1983, 1985-1987, 1991, 1994, 1999 en de huidige recessie van 2015-2017.

Zunder presenteerde ook een grafiek over de grillige importdekking van Suriname.

Bron: Centrale Bank van Suriname. Bewerking Armand Zunder.

Zunder voorspelde aan de hand van de trend in de ontwikkeling van wat wij allemaal produceren, dat de volgende recessie bij ongewijzigd financieel-economisch beleid rond 2024 tot 2028 zich aan ons zou openbaren.

Het oordeel van de spreker was, dat de boosdoener van de economische recessies niet de keldering van de internationale grondstoffenprijzen is, maar de uit de koloniale tijd geërfde en gecontinueerde structuur van de economie. Hetgeen dus de facto het probleem/vraagstuk van de Surinaamse economie is.

Suriname is volgens hem in de koloniale fase grondstoffenleverancier gemaakt en is tot en met de dag van vandaag grondstoffenleverancier gebleven.

Als kenmerken van de eerste fase van natievorming noemde de spreker de beschikbaarheid van de gebonden Nederlandse ontwikkelingshulp, het ontbreken van eigen nationale besparingen nadat gebleken was, dat die hulp niet eeuwigdurend was en de financiering van begrotingstekorten van de staat met leningen of andere creatieve manieren.

Volgens Zunder zijn in deze fase van sociaaleconomische ontwikkeling in ieder geval de schrijnende armoede bij grote delen van de bevolking aangepakt en is er hoe dan ook meer structuur in de sociaaleconomische ontwikkeling gebracht.

Bezits- en vermogensvorming bij particulieren is in deze fase ook aanwijsbaar toegenomen. Er heeft zich evenwel een scheve inkomensverdeling ontwikkeld.

Ook informeerde de spreker de aanwezigen, dat de behoeften en achterstanden op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, transport en industrialisatie van Suriname in de honderden miljarden US$ bedroegen.

De Surinaamse economie, die nu al bijkans 85 jaar een van recessie naar recessie voortkwakkelende kleine open economie is, zal mede gezien het gebrek aan nationale besparingen deze miljarden niet kunnen opbrengen. Op basis hiervan concludeerde de spreker, dat het niet meer goed komt met Suriname ,Tenzij.

De tweede fase van natievorming van 50 jaar

‘Tenzij’ had volgens Zunder alles te maken met de komende 50 jaar, waarin in eerste instantie middels diplomatie zal moeten worden gewerkt aan het realiseren van reparaties van de ex-koloniale staten voor misdaden tegen de menselijkheid, excessieve verrijking door kooplieden-bankiers en anderen en het achterlaten van de economie in een uitgemergelde toestand.

Deze aanpak zou voor al de landen in het Carabisch gebied gelden. Het ‘Caricom Reparations Initiative’ is overigens inmiddels al ingezet.

Ook de West-Afrikaanse landen,waarvan in de koloniale tijd hun voorouders de slavenhandel mogelijk hebben gemaakt zouden een steentje moeten bijdragen in de vorm van reparaties aan dorpsprojecten in de binnenlanden van Suriname.

Volgens Zunder zou het accent van de economische ontwikkeling in de tweede fase van natievorming moeten liggen op de ontwikkeling van technologie, industrialisatie en de ontwikkeling van de op ICT gerichte dienstensector.

Zunder verontschuldigde zich voor Mansoer Badloe, die hij had uitgenodigd om diens praktische visie over de ontwikkeling van de Surinaamse mens en de industrialisatie in de tweede fase van natievorming te etaleren. Badloe was echter vanwege ziekte niet beschikbaar.

De hoofdrichtlijnen en zeker niet limitatieve richtlijnen voor de inrichting van de sociaal-economische verhoudingen van de komende 50 jaar waren volgens de spreker o.a.: realiseren van de vraagstukken van genoegdoening en reparaties, clustering van ministeries en creatie van een ministerie voor natievorming, plaatsen van een monument voor eenheid en vooruitgang op het Vlaggenplein in Paramaribo voor de gehele bevolking van Suriname, verplaatsen van de Surinaamse Ambassade van Zuid-Afrika naar Ghana of een ander West-Afrikaans land, ontwikkeling van een duidelijke visie voor de komende 50 jaar, bevorderen van industriële ontwikkeling van binnenuit voor groei van de economie, ontwikkeling van de op ICT gerichte dienstensector en de internationale handel voor groei van de economie.(GFC)