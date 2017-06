Zunder: Suriname al het nooit redden, tenzij’

🕔 21.jun 2017

Het Kennisinstituut voor onderzoek naar Genocide en Reparaties is de werkarm van de Nationale Reparatie Commissie Suriname organiseert vrijdag om 19.00 uur een lezing in theater Unique.

De lezing zal worden verzorgd door Armand Zunder, directeur van het Kennisinstituut. Hij zal ingaan op de sociale en maatschappelijke uitdagingen van Suriname uit het verleden, het heden en de toekomst.

Zunder zal in eerste instantie een historische analyse maken van manier waarop Engelse en Nederlandse kooplieden-bankiers en regenten elites uit die landen zich eeuwenlang ten koste van alles in het Caraïbisch gebied en Suriname hebben verrijkt en in dat proces een aanzienlijke hoeveelheid misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd.

Voor wat Suriname betreft zal hij een indeling in de tijd maken van vier fasen. De eerste fase is de productieve koloniale fase van 1650-1940 (bijkans 300 jaar). De na-koloniale fase van 1945-1975 (30 jaar). De eerste fase van natievorming van 1975-2025 (50 jaar) en de tweede fase van natievorming die looptvan 2025-2075.

Zunder zal ter onderbouwing van zijn stellingen zoveel mogelijk cijfermateriaal aandragen.

De uitdagingen die wij als Surinamers gelijktijdig en in de tijd moeten oplossen zijn volgens hem: de economie zodanig inrichten dat er nationale besparingen uit voortkomen, het steeds optimaliseren van de werkgelegenheid, het steeds nijpender wordende armoedevraagstuk aanpakken, het vraagstuk van een optimaal gezondheidszorgsysteem, een onderwijssysteem dat voortdurend competente en goed inzetbare zelfbewuste Surinamers aflevert, het vraagstuk van een optimale infrastructuur.

Volgens Zunder zijn hiervoor nu en in de toekomst een paar 100 miljard US$ nodig, die nooit door de huidige economische structuur zullen kunnen worden opgebracht. Andere misschien nog belangrijke vraagstukken die hij in zijn presentatie aan de orde zal stellen zijn vraagstukken van eenheid en natievorming, saamhorigheid, tolerantie en bevordering van eigen waarden.

In het onderdeel “Tenzij ….”van de lezing zal Zunder ingaan op de tenzij uitdaging en voorwaarden die daaraan ten grondslag liggen. Volgens hem is de uitdaging bijzonder groot, maar wel haalbaar.

Iedereen die wil meedenken en meepraten over de toekomst en de sociale en economische vraagstukken van Suriname is van harte welkom.(GFC)