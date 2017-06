Zoon belt vader elf dagen na zijn begrafenis: ‘Hi pap!’

🕔 26.jun 2017

Elf dagen nadat hij zijn zoon had begraven kreeg Frank Kerrigan een telefoontje: “Hi pap”.

$20K funeral: Frank J Kerrigan gets phone call from son 11 days after burying wrong man https://t.co/Wkk3MvjGJu — Fresh Squeezed OC (@FreshSqueezedOC) 25 juni 2017

Op 12 mei kwam de familie bijeen om Frank Kerrigan jr. ten grave te leggen. De begrafenis zou zijn vader 20.000 dollar kosten.

Elf dagen na de uitvaart belde een oude vriend van de familie: “Frank, jouw zoon leeft”.

“Geef me mijn zoon aan de lijn”, antwoordde de 82-jarige vader.

“Hi pap”, zei zijn zoon.

Hoe kon dit gebeuren?

Kerrigan kreeg op 6 mei een telefoontje van de plaatselijke sheriff: of hij contact wilde opnemen met de uitvaartondernemer.

Die vertelde hem dat zijn 57-jarige zoon, een dakloze man met mentale problemen, dood was gevonden achter een winkelpand.

Toen de vader vroeg of hij het lichaam moest komen identificeren, werd tegen hem gezegd dat dit niet nodig was: de identiteit van zijn zoon was reeds vastgesteld door vingerafdrukken.

Tijdens en na de begrafenis was de familie zo overmand door verdriet, dat zij bepaalde zaken niet opmerkten: zij hadden niet in de gaten dat de man in de kist niet hun Frank junior was.

Ook de eigendommen van Frank die zij terugkregen, waren niet de zaken die zij hadden verwacht: zijn portefeuille en zijn geliefde horloge.

Na het telefoontje van zijn zoon liet de vader de zaak uitzoeken. Het bleek dat de uitvaartonderneming nooit onderzoek had gedaan naar de identiteit van de overledene. Zij namen aan dat het om Frank junior ging vanwege de uiterlijke gelijkenis.

Vader Kerrigan klaagde de uitvaartonderneming aan en probeert het leven van zijn zoon weer op de rails te krijgen.