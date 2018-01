Zonlicht kan vroegtijdige sterfte verminderen

Volgens verschillende wetenschappers zou een tekort aan vitamine D niet alleen osteoporose (botontkalking) veroorzaken, maar ook Alzheimer en een groot aantal soorten kanker, waaronder prostaat-, borst- en colonkanker.

Een Zweeds langetermijnonderzoek onder 30.000 vrouwen levert wel het bewijs, dat regelmatige blootstelling aan zonlicht de kans op vroegtijdige sterfte vermindert.

Blootstelling aan de zon is een risicofactor voor het ontwikkelen van huidkanker, maar te weinig zonlicht op je huid vormt kennelijk ook een risico voor je gezondheid.

Het is raadzaam om op een verantwoordelijke manier te zonnen. Is het erg warm en schijnt de zon veel, dan kun je je insmeren met een hoge factor en af en toe de zon vermijden. Is het zonlichtniveau erg laag, dan gebruik je op die dagen een lage factor. Mensen met een donkere huid hebben een natuurlijke afweer tegen zonnebrand en hebben genoeg aan een lage factor.