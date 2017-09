Zondag beachworsteltoernooi te Kwatta

🕔 22.sep 2017

De Surinaamse Worstel Federatie (SWF) organiseert zondag haar tweede beachworsteltoernooi voor dit jaar. Deze zal plaatsvinden op het veld te Sportcomplex Kwatta.

De wedstrijden beginnen om 16.30 uur en zijn onderdeel van een grootse familyday, die aldaar zal plaatsvinden.

Er staan een aantal topwedstrijden op programma, alsook wedstrijden van nieuwelingen. Een primeurtje voor dit toernooi is dat er een nieuwe worstelschool zal debuteren, te weten Shuriken uit Nickerie.

Beachworstelen is een officieel onderdeel van de overkoepelende wereldorganisatie United World Wrestling (UWW).

De SWF heeft zich ook gecommitteerd op deze stijl van worstelen in Suriname te promoten. In 2013 was er al een toernooi in Saramacca, maar daarna was het even stil. Dit jaar is de draad weer opgepakt. In juni is er een beachtoernoooi gehouden in Nickerie en dat viel enorm in de smaak.

Na dit tweede toernooi van Kwatta, is de SWF van plan om medio november 2017 mee te doen aan de Beast of the Beach Caribbean Championships op Barbados. Aan dit toernooi doen verschillende Caribische landen mee en kan gerekend worden tot de Caribisch beachworstelkampioenschappen.(GFC)