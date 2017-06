Zondag 18 juni Eucharistieviering en Sacramentprocessie door de Basiliek

🕔 15.jun 2017

Op zondag 18 juni wordt de Sacramentsprocessie gehouden. Deze wordt voorafgegaan door een Eucharistieviering in de Basiliek om 17.00uur.

Nadat in 2013 voor het eerst na vele jaren weer een Sacramentsprocessie werd gehouden door de straten van Paramaribo, wordt het op 18 juni dit jaar de derde keer dat wij wederom zo’n grootse en plechtige processie houden, publiciteitsman Faroz Abdoelrazak.

“Er zijn in onze samenleving verschillende religieuze vieringen, die groots in het openbaar worden gehouden. Denk maar aan de jaarlijks viering van Id-al-Fitr, waarbij honderden moslims op het Onafhankelijkheidsplein in gebed gaan. En ook met Divali wordt door de hindoe-organisaties een enorme dia geplaatst en gebrand, eveneens op het Onafhankelijkheidsplein. Om maar niet spreken van gebedscampagnes van de evangelicale kerken. Tussen al deze geloofsmanifestaties neemt onze Sacramentsprocessie toch wel een bijzondere plaats in”, voert hij verder aan.

De verscheidenheid en de vrijheid van de geloofsbeleving in ons land komt volgens hem heel goed tot uiting in de wijze waarop vrijwel elke religieuze denominatie zich vrij voelt om in het openbaar gezamenlijk het geloof te belijden, eenieder met zijn eigen vormen van aanbidding.

“Het is een normaal beeld geworden in het dagelijks leven van onze samenleving dat religieuze groepen – de een meer dan de ander – zich met ingetogen aanbidding of luidruchtige lofprijzing wenden tot de god waarin zij geloven. Als katholieken zijn wij die ‘met’ onze God door de straten lopen. Gods mystieke maar ook concrete aanwezigheid onder ons in het allerheiligst Sacrament onderscheidt ons van de andere godsdiensten.

Christus is op vele manieren aanwezig, onder ons en in ons. Maar het geloof leert ons dat Hij op unieke wijze werkelijk aanwezig is in de Eucharistie, in het brood en de wijn die door de kracht van de Heilige Geest veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus. Dit diepzinnig mysterie – de werkelijke aanwezigheid van Christus onder de gedaanten van alledaagse materie – in niet eenvoudigweg met enkel ons menselijk verstand te vatten.

Het is enkel het geloof dat ons hiervan overtuigt, en niet onze zintuigen, die ons iets anders willen doen geloven. Het geschenk van dit geloof in de mystieke, werkelijke aanwezigheid van Christus in het allerheiligst sacrament, ontvangen wij enkel van God alleen, en daarvoor moeten wij bidden, aldoor bidden”, aldus Abdoelrazak.(GFC)