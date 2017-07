Zo bevorder je een gezonde spijsvertering

Je spijsvertering is heel belangrijk. Die zorgt er namelijk voor dat alle belangrijke voedingsstoffen uit je voeding worden opgenomen in je bloed, zodat je lichaam ze kan gebruiken.

Je stofwisseling is een lang traject dat begint in de mond. Vervolgens komt je voedsel in je slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm en als laatste in de endeldarm. Ook je stoelgang is een onderdeel van je spijsvertering. Afhankelijk van het soort voeding dat je eet duurt de totale vertering 24 tot 48 uur.

Om je spijsvertering optimaal te laten werken is je voeding erg belangrijk, schrijft dokterdokter.nl. Bepaalde voedingsmiddelen bevorderen namelijk je spijsvertering en andere belemmeren deze juist. Als je slecht eet merk je dit vooral omdat je stoelgang

anders wordt.

Veel vezels

Als je de spijsvertering optimaal wilt laten werken zijn vooral vezels van groot belang. Vezels zorgen voor een goede werking van je darmen en mede daardoor voor een goede stoelgang. Naast dat, zorgen vezels voor een goede darmwerking en werken ze ook positief om overgewicht te voorkomen. Ze vullen namelijk goed en je blijft er lang door verzadigd. Vezels zitten onder andere in volkoren producten zoals volkorenbrood, zilvervliesrijst en volkorenpasta. Maar ze zitten ook in groente, fruit, aardappelen en peulvruchten.

Veel (water) drinken

Naast vezels is ook voldoende water drinken erg belangrijk. Drink je namelijk te weinig, dan kunnen de vezels zich ophopen in je darmen waardoor je juist verstopt raakt. Je ontlasting wordt dan hard en droog. Daarnaast zorgt voldoende drinken ervoor dat afvalstoffen beter worden afgevoerd.

Ontbijt

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag als je je spijsvertering optimaal wilt laten werken. Deze staat namelijk de hele nacht op een laag pitje en door ‘s morgens direct te ontbijten komt je spijsvertering weer op gang. Door veel vezels te eten bij je ontbijt komen je darmen gelijk weer flink in actie. Daarnaast kan goed ontbijten de trek in ongezonde dingen voorkomen de rest van de dag, waardoor het goed werkt tegen overgewicht. Ook geeft een goed ontbijt voldoende energie om er de hele ochtend tegenaan te kunnen.

Beweging

Niet alleen je voeding is van belang voor je spijsvertering. Tevens speelt voldoende beweging een grote rol. Door beweging komen je darmen ook in beweging waardoor ze beter hun werk kunnen doen.

Overgewicht

Overgewicht heeft een negatieve invloed op de spijsvertering. Overgewicht kan namelijk zorgen voor galstenen, brandend maagzuur en een vervette lever. Daarnaast kan overgewicht ook leiden tot ziekten als dikke darm- of slokdarmkanker. Ook ondergewicht is weinig positief. Probeer overgewicht, maar ook ondergewicht dus te voorkomen.

Roken

Roken is niet alleen een risicofactor voor bepaalde vormen van kanker. Ook je spijsvertering wordt er niet blij van. Je kunt door roken last krijgen van maagslijmvliesontsteking, brandend maagzuur en oprispingen.

Hygiëne

Naast gezond eten is het ook belangrijk om goed op de voedselhygiëne te letten. Via voedsel kun je namelijk eenvoudig schadelijke bacteriën binnenkrijgen. Hierdoor kun je een voedselinfectie of voedselvergiftiging oplopen. Let er dus goed op dat je voedsel niet te lang en op de juiste manier bewaart, en let ook goed op de bereiding. Vooral rauw vlees is een risicoproduct. Een voedselinfectie of -vergiftiging kan leiden tot misselijkheid, diarree, overgeven, buikkramp en koorts.

Voedingsmiddelen met negatief effect

Er zijn bepaalde voedingsmiddelen die kunnen leiden tot klachten aan je spijsvertingskanaal, zoals boeren, winderigheid, verstopping of brandend maagzuur.

Wees matig met: kauwgom, frisdranken met prik, alcoholische dranken met prik, eieren, noten, ui, kool, paprika, spruitjes, prei, knoflook, scherpe kruiden, onrijp fruit, light producten, grote porties, producten met veel suiker en producten met veel vet.(dokterdokter.nl)