Ziet u dit geluid, of hoort u deze beweging?

🕔 06.dec 2017

Wat hoort u wanneer u naar deze geluidloze gif kijkt? Als u een plof hoort wanneer de mast de grond raakt, bent u niet de enige!

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp — Lisa DeBruine 🏳️‍🌈 (@lisadebruine) 2 december 2017

Veel mensen beweren dat zij een dreunend geluid horen wanneer de mast de grond raakt; er lopen dan ook al jarenlang discussies online over dit plaatje.

Een gif (Graphics Interchange Format) is een bestandsformaat voor het opslaan van afbeeldingen. Hij is te herkennen aan het achtervoegsel .gif en hoort in het rijtje van .jpg, .jpeg, .png, de meest bekende van de vele bestandsformaten voor plaatjes.

Geanimeerde (animated) gifs zijn een soort geluidloze minifilmpjes: een aantal plaatjes die achter elkaar worden vertoond, waardoor de indruk van beweging ontstaat. Het zijn geen echte films, dus wordt er geen geluid in opgenomen.

De gif met de masten werd in 2008 gemaakt en trok al meteen de aandacht omdat velen konden zweren dat zij wel geluid hoorden bij dit beeld.

Dr. Lisa DeBruine van het Instituut voor Neurowetenschappen en Psychologie van de Universiteit van Glasgow vroeg haar volgers op Twitter of zij iets hoorden bij het bekijken.

Bijna driekwart van de respondenten, meer dan 245.000 personen, gaf aan een dreunend geluid te horen. Eén persoon die lijdt aan tinnitus zei dat zijn oorsuizen verdween “tijdens het schudden van de camera”.

I hear a vibrating thudding sound, and it also cuts out my tinnitus during the camera shake. — Stuart Quinn (@Stuartq) 3 december 2017

De maker van de gif zegt dat hij zich helemaal kan vinden in de uitleg dat de verklaring voor het ‘zichtbare geluid’ ligt in het schudden.