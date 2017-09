Ziekenhuizen halveren chemobehandeling van patiënten met darmkanker

🕔 26.sep 2017

Een aantal Nederlandse ziekenhuizen zijn de afgelopen weken begonnen met het halveren van chemokuren bij een aantal patiënten met darmkanker. Dat meldt NU.nl.

Vaak blijkt een behandeling van drie maanden net zo veel effect te hebben als een behandeling van een half jaar, schrijft Het Parool.

In Amsterdam volgen het AMC, OLVG en het Antoni van Leeuwenhoek de nieuwe methode, die volgt op een internationaal onderzoek onder geopereerde darmkankerpatiënten bij wie lymfeklieren in de buurt van de tumor kankercellen bevatten.

Uit dat onderzoek, dat nog niet gepubliceerd is, bleek dat een behandeling van drie maanden net zo effectief was als een behandeling van zes maanden. In twaalf landen werd onderzoek gedaan onder 12.800 patiënten.

Minder bijwerkingen

Dankzij de nieuwe methode is de patiënt korter ziek, zijn er veel minder bijwerkingen en dalen de kosten voor behandeling per patiënt flink.

Emile Voest, medisch directeur van het Antoni van Leeuwenhoek en oncoloog, is blij. “Want het betreft een zware behandeling met veel toxiciteit.” Volgens Voest zijn er in Nederland zo’n vijfduizend patiënten met darmkanker die in aanmerking komen voor de nieuwe behandeling.(NU.nl)