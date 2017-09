Zenuwimplantaat ‘herstelt bewustzijn’ bij man in vegetatieve staat

🕔 25.sep 2017

Een 35-jarige Fransman die al vijftien jaar in een vegetatieve staat verkeert heeft tekenen van bewustzijn laten zien, nadat hij werd behandeld met een nieuwe therapie die een zenuw in de hersenen stimuleert. Dat schrijft NU.nl

De casus staat haaks op de heersende wijsheid dat er geen kans meer is dat een patiënt weer gedeeltelijk of geheel bij bewustzijn komt na een vegetatieve periode van langer dan een jaar, schrijft The Guardian maandag.

Onderzoeksleider Angela Sirigu van het Instituut voor Cognitieve Wetenschappen Marc Jeannerod in Lyon zei maandag: “Hij is nog steeds verlamd en hij kan niet praten, maar hij kan reageren. Hij is nu meer bewust.”

De proefpersoon liep ernstig hersenletsel op bij een auto-ongeluk en liet sindsdien geen enkel teken van bewustzijn zien. Toen hij werd uitgerust met een implantaat dat de nervus vagus (ook zwerfzenuw genoemd) in zijn hersenen stimuleerde, leek de man weer mate van bewustzijn te laten zien.

De man begon bewegende objecten met zijn ogen te volgen, bleef wakker terwijl hem een verhaal werd voorgelezen en opende zijn ogen wijder in klaarblijkelijke verrassing, toen een van de onderzoekers zich plotseling dichter naar zijn gezicht toe bewoog. Ook kon hij simpele instructies opvolgen, zoals op commando zijn hoofd draaien, hoewel dat hem ongeveer een minuut kostte.

Zwerfzenuw

De nervus vagus verbindt het brein met bijna alle belangrijke organen in het lichaam. De zenuw loopt van de hersenstam naar beneden langs beide zijden van de nek, over de borst en naar de buikholte. In de hersenen staat de zwerfzenuw direct in verbinding met twee hersenregio’s die in verband worden gebracht met alertheid en bewustzijn.

De operatie om het implantaat bij de patiënt in te brengen kostte ongeveer twintig minuten. Na een maand van stimulatie van de nervus vagus, lieten de alertheid, bewegingen en hersenactiviteit van de man significante verbeteringen zien en was hij van een vegetatieve staat overgegaan op een zogeheten staat van minimaal bewustzijn.

Minder letsel

Sirigu en haar team hopen dezelfde techniek in de toekomst te kunnen toepassen op patiënten met minder zwaar hersenletsel. Mogelijk is bij hen een nog grotere verbetering van hun toestand mogelijk.

Volgens de onderzoeksleider kan de therapie waarschijnlijk de beste resultaten boeken bij mensen van wie de hersencortex (dat wordt gebruikt voor cognitieve vaardigheden) nog intact is, maar die in een staat van gelimiteerd bewustzijn verkeren vanwege verwondingen aan de hersenstam.(NU.nl)