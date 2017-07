Ze vroeg een vreemde om haar man te spelen op een trouw. Drie jaar later stappen ze écht in het huwelijksbootje

🕔 08.jul 2017

Soms zijn er van die verhalen die je doen geloven dat iets voorbestemd is. Llia Apostolou vroeg drie jaar geleden op Twitter aan een compleet onbekende man om haar te vergezellen als haar echtgenoot naar het huwelijk van haar zus… voor de grap. Drie jaar later is het koppel echt getrouwd. Dit schrijft HLN.be.

In 2014 schreef ze op Twitter: “Ben je een man? Kan ik je lenen voor een huwelijk volgend weekend? Bonuspunten als je ook een baby kan vinden waarvan ik kan zeggen dat hij van mij is.”

Phil Gibson reageerde op haar post dat hij vrijgezel was en ook een kostuum had. Llia liet weten: “Ik zie je aan het altaar”, waarop Phil toch nog even checkte: “Het is toch enkel een date he?”

Nadat Phil zei dat zijn grootmoeder haar al wou ontmoeten, reageerde ze: “Dat is leuk, maar ik heb haar niet uitgenodigd op onze trouw, euh ik bedoel DE trouw. Foutje.”

Phil ging uiteindelijk niet mee naar de trouw van haar zus, maar ze spraken die week wel af om iets te gaan drinken. Llia had het gevoel dat die ontmoeting haar leven wel eens grondig zou kunnen veranderen, en ze bleek gelijk te krijgen: drie jaar later is het koppel zelf in het huwelijksbootje gestapt.(HLN.be)