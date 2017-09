Zaterdag de lang verwachte afiingi workshop

🕔 14.sep 2017

Zaterdag organiseert de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (Stichting FOB); wederom een culinaire workshop. Deze keer betreft het de afiingi workshop.

De voorbereiding van dit krachtige Marron gerecht zal haarfijn worden uitgelegd aan participanten en zullen zij onder begeleiding van een kenner de afiingi klaar maken.

De workshop vindt plaats op het kantoor van de Stichting FOB aan de van Brussellaan 24. Deze Stichting heeft in aanloop naar haar 15-jarig jubileum in december 2018 een reeks aan activiteiten gepland en in dit kader vindt deze culinaire workshop plaats.

Om deel te kunnen nemen aan deze workshop, kunt u zich registreren via de Facebook-Event-pagina van Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland of u kunt bellen met 464442 | 464448. De inschrijfkosten bedragen SRD 50,- per persoon.

Behalve de workshop zal er op deze dag vanaf half 12 gelegenheid zijn voor het publiek om afiingi te kopen tegen een zeer gereduceerd tarief, alsook velerlei marronproducten zoals cassavebrood, kunst en sieraden en drankjes.

De volgende activiteiten die in voorbereiding zijn, zijn de masterclasses in inheemse en marron talen. Het betreft in deze de Lokono, Kalinia, Saamaka en okanisi taal.(GFC)