🕔 30.jun 2017

Een 19-jarige vrouw schoot per ongeluk haar vriend (22) dood tijdens de opnamen van een stunt die op YouTube zou worden vertoond. De vrouw is voor de tweede keer zwanger van de man.

Monalisa Perez schoot Pedro Ruiz III woensdag van dichtbij in de borst, voor hun woning in het Amerikaanse Minnesota.

Zij verklaarde bij de politie dat Ruiz een film wilde maken hoe hij beschoten werd, en daarbij beschermd werd door een boek dat de kogel zou opvangen.

Om haar te overtuigen had Ruiz haar een boek laten zien waar een kogel niet helemaal doorheen was gegaan. Vlak vóór de opnamen had Perez een tweet geplaatst over hun plannen.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) 26 juni 2017