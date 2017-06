Wortels zijn gezond, maar waarom eigenlijk?

🕔 17.jun 2017

Wortels behoren tot groente, en groente is gezond vanwege de vele vitaminen, mineralen en voedingsvezels. Maar wat maakt een wortel eigenlijk zo gezond? Welke vitaminen en mineralen vind je in een wortel? Dokterdokter vertelt je er alles over.

Waarom zijn groenten zo gezond?

Groenten bevatten veel voedingsvezels en weinig calorieën. Dat betekent dat je al snel een vol gevoel hebt als je groenten eet, ze zijn namelijk heel voedzaam. Je krijgt echter niet veel calorieën binnen, wat heel handig kan zijn wanneer je op gewicht probeert te blijven.

Daarnaast bevatten groenten allerlei gezonde stofjes die ons lichaam kunnen helpen gezond te blijven: voedingsvezels, vitaminen en mineralen. Hoeveel voedingsstoffen er in een groente zit hangt af van de groentesoort. Zelfs daarbinnen kunnen echter verschillen bestaan.

De hoeveelheid voedingsstoffen in een groente hangt af van:

het ras van de groente,

het seizoen waarin het groeit,

de bodem waarin het groeit,

de bemesting die de groente krijgt en

het klimaat waarin de groente groeit.

Groente kan door middel van zijn voedingsstoffen helpen het risico op bepaalde ziekten te verminderen. Zo blijken mensen die veel groente en fruit eten een lager risico te hebben op hart- en vaatziekten. Ook zouden groene bladgroenten het risico op diabetes type 2 en longkanker kunnen verlagen.

Wat maakt een wortel gezond?

Genoeg over groenten in het algemeen! Want wat maakt een wortel gezond? Wortels behoren tot knolgewassen en bevatten allerlei mineralen (zoals kalium, natrium, calcium en fosfor) en vitaminen (zoals verschillende vitamine B, vitamine E en betacaroteen). Hieronder volgt een uitleg over betacaroteen.

Betacaroteen

Betacaroteen is een stof die in worteltjes zit. Betacaroteen bevat op zijn beurt weer carotenoïden. Carotenoïden zijn kleurstoffen die voorkomen in planten, bacteriën en dieren. Deze worden in je lichaam omgezet in vitamine A. Vitamine A is goed voor je huid en ogen. Daarnaast helpt het bij de groei en zorgt het voor een goede weerstand. Teveel vitamine A is echter niet goed, zeker niet voor kinderen en zwangere vrouwen. Lees meer over vitamine A in het dossier Vitaminen op Gezondheidsplein.nl.

Flavonoïden

Flavonoïden zijn geen voedingsstoffen, maar antioxidanten. Deze zorgen ervoor dat vrije radicalen geen schadelijke effecten meer kunnen hebben. Vrije radicalen ontstaan van nature in ons lichaam tijdens het proces van zuurstofverwerkingen. Zuurstof hebben we uiteraard nodig, maar een heel klein deel van het zuurstof dat ons lichaam binnenkomt, wordt omgezet in vrije radicalen. Die kunnen schade aan organen en ontstekingen veroorzaken. Antioxidanten gaan dat proces tegen. Dit is wetenschappelijk bewezen door EFSA (European Food Safety Authority). Flavonoïden zouden ook andere positieve gezondheidseffecten hebben, maar die effecten zijn nog niet bewezen.

Waarom zijn wortels goed voor je ogen?

Het verhaal gaat vaak rond dat wortels goed zijn voor je ogen. Dat klopt! Dat heeft alles te maken met de vitamine A die je lichaam binnenkrijgt bij het eten van worteltjes. Vitamine A helpt je netvlies om licht om te zetten in signalen naar de hersenen. Door een tekort aan vitamine A kun je nachtblindheid of droge ogen krijgen. Je ogen hebben dus zeker vitamine A nodig. Je oogsterkte kun je echter niet verbeteren door alleen worteltjes te eten.(dokterdokter.nl)