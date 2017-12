Worsttent zonder toestemming dc geplaatst op brandput

🕔 06.dec 2017

In opdracht van districtscommissaris(dc) Mike Nerkust is er vandaag een worsttent in het ressort Centrum verwijderd.

De tent stond verkeer-technisch niet goed. Het is namelijk op een brandput geplaatst. Ook blijkt dat de eigenaar niet beschikt niet over een toestemming van de dc om over te gaan tot verkoop.

De eigenaar is meerdere malen opgeroepen, maar heeft hieraan geen gehoor gegeven. De tent is onder toezicht van de bestuursambtenaren verwijderd.(GFC)