Wormen tegen longontsteking

🕔 09.dec 2017

Het is 2020, je hebt longontsteking. In de slechte oude tijden – zeg 2012 – zou je van de dokter pillen hebben gekregen: ontstekingsremmers en antibiotica. Maar de wetenschap is vooruit gegaan. Dus schroeft je longarts een potje met kleine wormen open en plaatst er eentje op de blote huid van je voet. Het beestje maakt een klein gaatje en floept naar binnen, schrift faqt.nl.

Een gekke behandeling? Niet volgens onderzoekers van de New Jersey Medical School in de Verenigde Staten. Zij ontdekten dat een parasitaire haakworm, Nippostrongylus brasiliensis, kan helpen bij het bestrijden van longproblemen. Deze haakworm is een wonderbaarlijk beestje. Zij leeft in modder die met uitwerpselen is verontreinigd. Komt er een mens of beest voorbij die in de modder trapt, dan heeft de Nippostrongylus letterlijk beet.

Ze maakt een klein gaatje in de voetzool en komt in de bloedsomloop terecht. Via het aderstelsel reist zij naar de longen. Daar maakt ze opnieuw een klein gaatje, zodat ze in de longen terecht komt. Dat irriteert, zodat de gastheer moet hoesten. De wormen worden omhoog getransporteerd en komen zo in de slokdarm. Vanaf daar is het nog maar een klein eindje reizen naar de dunne darm, waar de worm honderden eitjes legt. Die poep je uit, zodat ze misschien in modder terecht komen.

Het onderzoek staat in het huidige nummer van het vaktijdschrift Nature Medicine.(faqt.nl)