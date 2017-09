Woning gedeeltelijk afgebrand in Lelydorp

🕔 15.sep 2017

Een woning in Lelydorp kreeg is maandag gedeeltelijk afgebrand. Dit meldt de politie in een bericht.

Volgens verklaring van de bewoners waren zij buiten toen zij een knal in de woning hoorden. Er was een knal in de keuken en de woning stond daarna in vlammen. De Brandweer kon voorkomen dat de woning helemaal afbrandde.

De woning is niet verzekerd tegen brand. De afdeling Forensische Onderzoek is belast met deze zaak.(GFC)