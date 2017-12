“The way tot ultimate succes” tijdens Women Empowerment Dinner

🕔 04.dec 2017

“Hoe empoweren we onszelf als vrouw? Hoe zorgen we ervoor dat we onszelf beter voelen? Wanneer je door een moeilijke tijd gaat of voor moeilijke keuzes staat, zijn er verschillende dingen die bepaalde uitdagingen van het leven wat kunnen verzachten”, merkt Sheila Mijnals, directeur van Women & Girls Empowerment Network op.

Haar organisatie organiseert op zondag 17 december in samenwerking met Restaurant Chi Min een Women Empowerment Dinner. Het thema van de avond is: “The way to ultimate success”.

Mijnals vertelt het volgende over het evenement: “sommige mensen voelen zich beter na het schoonmaken van hun huis, sommigen door kaarsen op te steken of door te gaan winkelen. Sommigen door te koken, kunst te maken of door bloemen te kopen. Door in de tuin te werken of naar muziek te luisteren, in bad te gaan of een vriend(in) op te bellen. Maar we voelen ons vaak het beste over onszelf als we iets goeds belangeloos voor iemand anders doen. Als we er zijn voor vrienden of familie in nood of wanneer we een krantje kopen van een arme. Maar ook door het bijwonen van dit soort evenementen, zoals georganiseerd door Women & Girls Empowerment Network”.

Doel

Tijdens het evenement krijgen participanten de kans om van gedachten te wisselen en elkaar te versterken en bij te staan in bepaalde keuzes en moeilijke dilemma’s. Het uitgangspunt is laagdrempelig nieuwe contacten en waardevolle kennis opdoen. “Door het delen van ervaringen, kennis en tools kun je na afloop van het event met een handtas vol met waardevolle informatie terugkijken op de nieuwe contacten die je hebt gelegd. Het maakt niet uit of je starter bent of al jaren je eigen bedrijf runt. Wij geloven dat je van elke fase kan leren en anderen kan helpen met de kennis die jij hebt. Onzekerheden die je tegenkomt, waar anderen al stappen hebben gezet die jou kunnen helpen in je eigen proces. Bepaalde kennis binnen het ondernemerschap die je bij jezelf mist en per ‘toeval’ tegenkomt bij een van de deelnemers, dat zien wij niet als toeval”, aldus Mijnals

Gastsprekers

Enkele powervrouwen zijn geselecteerd die het heel goed doen in hun branche. Zij zullen tijdens het event hun ervaring delen en tools aanreiken voor het bereiken van topsucces.

Het gaat om de volgende topvrouwen:

1. Omayra Bouterse, Algemeen directeur at Renaissance Realty

2. Warda Marica, Jewelry designer and Fashion director of Suriname Fashion Week

3. Kirtie Algoe, Jongste gepromoveerde (Ph.D) aan de Adek. 3de Dan Taekwondo instructeur en Pencak Silat beoefenaar

4. Gisele Tjon Kie Sim, National President JCI Suriname

Toegangskaarten zijn te verkrijgen voor SRD 175,- bij restaurant Chi Min aan de Cornelis Jongbawstraat 83.(GFC)