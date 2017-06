Woedend protest in Minnesota: #JusticeforPhilando

Duizenden mensen gingen in de Amerikaanse staat Minnesota de straat op om te protesteren tegen de vrijspraak voor de agent die Philando Castile doodschoot.

Zwarten in het hele land kondigden aan dat zij niet meer vooraf zullen vertellen aan de politie dat zij legaal een wapen bij zich hebben: “Zodra je dat zegt, trekken zij automatisch hun pistool omdat zij bang zijn dat jij jouw wapen tegen hun zal gebruiken.”

Op Twitter werd massaal geroepen om #JusticeforPhilando. Woedende twitteraars wezen op de vele gevallen waarin mensen ten onrechte waren gedood door politieagenten, zonder dat dit ooit tot een veroordeling leidde.

Castile was aan de kant gezet omdat zijn auto een kapot achterlicht had. Toen hij op verzoek van agent Jeronimo Yanez zijn identiteitsbewijs wilde pakken, vuurde Yanez zeven kogels af in de auto waarin Castile zat met zijn vriendin en haar dochtertje van vier.

A majority white jury couldn’t find it unreasonable for officer to shoot a black man for reaching for his driver’s license. #PhilandoCastile — Samuel Sinyangwe (@samswey) 16 juni 2017

A nation that refuses to deal with racism is a nation that mocks its own promise of liberty and justice for all. #BlackLivesMatter — Anne Frank Center (@AnneFrankCenter) 16 juni 2017