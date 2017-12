Wip: wijzigingen Coesewijnestraat om doorstroom te bevorderen

Om de vele problemen met de wegsituatie nabij de brug bij de Coesewijnestraat weg te werken,wordt er een pakket van maatregelen uitgevoerd. Deze doordachte aanpassingen moeten de gezondmaking van de verkeerssituatie garanderen, zegt Henk Wip, hoofd van de Afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie(OWT&C). De oude ongewenste situatie van filevorming moet binnenkort tot het verleden behoren.

Oude situatie

“Een complete chaos”, omschrijft hij de oude verkeerssituatie. Het verkeer dat kwam uit de Duisburglaan, de Leo Eliazerstraat en de Corantijnstraat zorgde voor problemen wanneer het afdwong om rechtsaf te slaan naar de Coesewijnestraat. Dit zorgde voor onder andere een filevorming tot bij de Marowijnestraat omdat het recht doorgaand verkeer steeds moet afremmen zodat de overigen konden invoegen. Elke chauffeur die zich misdroeg door op de berm te rijden om de file te ontkomen maakte de chaos compleet.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie is de oostelijke rijbaan richting de Coesewijnebrug versmald. Hierdoor sluit de rijbaan in één keer aan op de rijstrook van de Coesewijnebrug. In de praktijk ontstaat er momenteel helaas filevorming. Binnen de gemeenschap heerst het idee dat de versmalling de oorzaak hiervan is.

“De filevorming ontstaat door het in en uitvoegend verkeer en slechte weggedeeltes,” weerspreekt Wip het idee dat heerst. Om de doorstroming te bevorderen, zal het invoegend verkeer verboden worden. Dat betekent dat het verkeer vanuit de westelijke baan van de Coesewijnestraat naar de brug toe geen rechtse afslag meer kan maken. Het slechte wegdek wordt ook aangepakt, de werkzaamheden zullen binnenkort weer opgepakt worden.

Bij de versmalling heeft men ook rekening gehouden met het uitwijken van het verkeer. Op de oostelijke rijbaan richting de brug zijn er ter hoogte van de kerk Logos opritbanen geplaatst.

In de nieuwe situatie wordt volgens Wip ook gestimuleerd dat het verkeer bij de rotonde van de Jagernath Lachmonstraat rechtdoor rijdt in plaats van de afslag te maken naar de Duisburglaan. De veranderingen worden continu geëvalueerd. De recente ontwikkelingen worden dan steeds meegenomen.

De afwikkeling en doorstroming bij alle vier Noord-Zuidverbindingen, de Coesewijnebrug, brug bij de Magentakanaal, de brug over de Saramaccakanaal en de Saronbrug, hebben de aandacht van de Afdeling Verkeer.(GFC)