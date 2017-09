Winnares Vredesprijs geeft leiding aan massamoord op moslims

In Myanmar worden moslims vervolgd en in zo grote aantallen vermoord, dat reeds wordt gesproken van genocide. Niet alleen weigert Amerika zich daarover uit te spreken, maar de militaire samenwerking met het land wordt zelfs uitgebreid.

De Amerikaanse Senaat buigt zich volgende week over een wet die de samenwerking van het Pentagon met het leger van Myanmar moet uitbreiden.

Dat lijkt alles te maken te hebben met de ligging: Myanmar is een buurland van China.

Ook de iconische Aung San Suu Kyi ligt onder vuur vanwege de etnische zuiveringen die onder haar plaatsvinden. Aung was jarenlang een boegbeeld van mensenrechten.

Nu, nadat zij na een decennialange strijd mede aan het hoofd staat van de regering van Myanmar, kijkt zij zwijgend toe hoe de mensenrechten van moslims in haar land worden vertrapt.

De enige keer dat zij haar zwijgen doorbrak, was dat om haar regering te verdedigen die door VN-functionarissen was beschuldigd van medeplichtigheid aan etnische zuivering. Vriend en vijand waren verbijsterd.

Verschillende winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede (Aung ontving die in 1991) tikten haar op de vingers. Aartsbisschop Desmond Tutu zei vorige week in een brief aan zijn “geliefde jongere zus” dat het onlogisch is voor “een symbool van rechtvaardigheid” om zo’n land te leiden.

“Als uw zwijgen de politieke prijs is voor uw stijgen naar het hoogste ambt in Myanmar, is de prijs absoluut te hoog”, vermaande Tutu.