Winkeldiefstallen en agressie in de winkel bestrijden? Dat kan!

🕔 14.dec 2017

Vanwege de stijgende trend van winkeldiefstallen wil NV Securitas MSB een wezenlijke bijdrage leveren in het voorkomen van deze winkeldiefstallen.

Dit wil het bedrijf doen door het gratis opleiden van personen tot winkelsurveillanten. Zij zullen ingezet worden om zowel preventief als defensief op te treden bij winkeldiefstallen en calamiteiten.

Winkeldiefstal wordt gedefinieerd als: “diefstal die gepleegd wordt door een artikel of artikelen uit een winkel mee te nemen zonder te betalen; diefstal van waar dus. De meeste ondernemers ondervinden dit.

Haast eenieder is volgens Securitas MSB wel een filmpje op Facebook tegengekomen waarin te zien is hoe producten uit winkels op slinkse wijze verdwijnen. “De vele filmpjes die verspreidt worden op Facebook zijn een bewijs dat dit veelvuldig voorkomt. Het verdwijnen van deze goederen gaat zowel via de voordeur als via de achterdeur. Deze winkeldiefstallen zorgen ieder jaar weer voor miljoenen verlies voor ondernemers”.

Ook als ondernemer wilt u dat uw personeel in veiligheid is. Een recent filmpje dat op social media circuleert, waarin te zien is hoe jongemannen een personeelslid afranselen, geeft ook de noodzaak van beveiliging in de winkel aan, stelt het bedrijf verder.

“De kosten van beveiligers in de winkel wegen niet op tegen de schade die u als ondernemer lijdt door diefstal of calamiteiten. Daarom zijn beveiligers een welkome aanvulling in de strijd tegen diefstal en criminaliteit. De hulp van professioneel opgeleide winkelsurveillanten is dan zeker geen luxe”.

NV Securitas Multi Security Business beveiligt en bewaakt personen, goederen en objecten en draagt zodoende bij aan een veiliger woon- en werkklimaat. Sinds 2004 is het bedrijf actief in de Surinaamse beveiligingsbranche en biedt kwalitatief hoogstaande dienstverlening met als basis een professionele en slagvaardige organisatie.

Info opleiding

Om deze speciale opleiding te volgen dient men in het bezit te zijn van een MULO – diploma. Tijdens de opleiding wordt men op professionele wijze opgeleidt om de orde en veiligheid te kunnen handhaven. Gevechtstechnieken komen zeer zeker ook aan de orde tijdens deze opleiding.

Na de opleiding(http://nvsecuritas.com/registratie-formulier/) worden de professioneel opgeleide winkelsurveillanten ingezet om deze winkeldiefstallen te voorkomen.

Ondernemers die gebruik wensen te maken van deze service alsook zij die opgeleid wensen te worden tot winkelsurveillant mogen zich persoonlijk of via de website van Securitas aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en te verzenden.(GFC)