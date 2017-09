Winden laten: wat je er tegen kunt doen

🕔 14.sep 2017

Winden laten is noodzakelijk, maar soms ook gênant. Het inhouden van winden is echter niet goed voor je. Dit kan zelfs leiden tot uitstulpingen van de darmen die op hun beurt weer kunnen zorgen voor ontstekingen. Daarnaast kunnen giftige darmgassen klachten als vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken wanneer ze in de bloedbaan worden opgenomen.

Toch is heel vaak scheten laten ook geen pretje, dit kan soms voor gênante situaties zorgen. Wij delen daarom zes tips met je om ervoor zorgen dat je zo min mogelijk winden laat:

Tip 1: Let op wat je eet

Gemiddeld laat een mens 14-25 winden per dag. Deze gassen komen uit het spijsverteringskanaal. Na een maaltijd ontstaat in het spijsverteringskanaal ongeveer 15 liter lucht. Het grootste gedeelte daarvan wordt opgenomen in het bloed en later verwerkt in de longen. Een heel klein gedeelte blijft aanwezig in de darmen en verlaat het lichaam via de anus.

Voedingsmiddelen die extra winderigheid veroorzaken zijn onder andere peulvruchten, uien, koolsoorten, fruit en light-producten. Ook voedingsmiddelen waar veel lucht in zit veroorzaken extra gasvorming, zoals: bier, appels, frisdrank, slagroom, brood met omelet. Het eten van veel dierlijke eiwitten veroorzaakt stinkende winden.

Tip 2: Let op hóe je eet

Wanneer je haastig eet, komt er ongemerkt lucht mee naar binnen. Dit verschijnsel heet aerofagie en hierdoor komen de winden sneller opborrelen. Dat gebeurt ook als je voedsel niet goed kauwt. Wanneer je minstens twintig keer je eten kauwt, komt er zo min mogelijk lucht mee naar binnen. Ook bij kauwgom kauwen, een slecht zittend kunstgebit en snel praten komt er al snel extra lucht binnen. Let hier dus mee op als je minder winden wilt laten. Wat ook kan helpen, is om tijdens het eten ijswater te drinken. Dit kalmeert je darmen, waardoor je minder windjes laat.

Tip 3: Reduceer stress om minder winden te laten

Stress is een grote veroorzaker van winderigheid (ook wel flatulentie genoemd). Dit komt doordat je tijdens stressvolle periodes je spieren onbewust spant, waardoor de vertering van je voedsel minder goed verloopt. Dat heeft tot gevolg dat je darmen te veel gassen produceren en je meer winden laat. Dus zorg ervoor dat je goed slaapt en probeer stress zoveel mogelijk beperken, dan reduceer je je windjes ook tot het minimum.

Tip 4: Beweeg meer, windt minder

Sporten levert veel voordelen op: je blijft fit en valt af, wat goed is tegen hart- en vaatziekten. Maar er is nog een reden om niet te veel stil te zitten: je voorkomt er extra winderigheid door. Meer bewegen zorgt er namelijk voor dat je darmen beter kunnen werken en er minder gas wordt geproduceerd. Zo laat je dus minder winden. Zorg ervoor dat je je minimaal een half uur per dag inspant.

Tip 5: Accepteer dat je ouder wordt

Wanneer je ouder wordt, kan de kracht van de bekkenbodemspieren afnemen. Hierdoor is het lastiger om winden binnen te houden, en gebeurt het dus sneller dat je winden laat zonder dat je hier iets aan kunt doen. Het enige wat je hiermee kunt, is je bedenken dat het bij de leeftijd hoort, en dat je dus gelukkig niet de enige bent die hiermee moet dealen.

Tip 6: Schroom niet om hulp te zoeken

Extra gasvorming is meestal onschuldig en je hoeft er dus meestal niet voor naar de huisarts. Maar in sommige gevallen is het toch goed om de huisarts te raadplegen. Als je bijvoorbeeld naast winden ook last hebt van andere klachten, zoals diarree met slijm en/of vloed, een veranderd ontlastingspatroon, aanhoudende buikpijn of gewichtsverlies.

De huisarts zal je een paar vragen stellen over de klachten en je voeding, om erachter te komen waardoor de klachten veroorzaakt worden. Ook een lichamelijk onderzoek van je buik en een inwendig onderzoek van de anus en de endeldarm (rectaal toucheren) is soms nodig. Dit is niets om je voor te schamen. Als er iets ernstigs aan de hand is met je darmen, kun je dit beter zo snel mogelijk weten, zodat er iets aan gedaan kan worden.(dokterdokter.nl)