WHO waarschuwt voor onbehandelbare ‘supergonorroe’

🕔 08.jul 2017

Ten minste drie mensen wereldwijd lijden aan stammen van gonorroe die zo antibiotica-resistent zijn, dat ze niet kunnen worden behandeld. Het is aannemelijk dat die resistente bacteriën zich verder zullen verspreiden, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Deskundigen van de WHO verwezen vrijdag naar een aantal studies naar de seksueel overdraagbare aandoening waaruit blijkt sprake is van een “zeer ernstige situatie”. Volgens hen is “het een kwestie van tijd” tot antibiotica die nu dienen als laatste redmiddel niet meer effectief zijn tegen de resistente stammen, schrijft NU.nl.

“Gonorroe is een hele slimme bacterie”, zei Teodora Wi, voortplantingsspecialist bij de gezondheidsorganisatie. “Elke keer dat je een nieuw type antibioticum introduceert, ontwikkelt deze bacterie er weerstand tegen.”

De WHO schat dat jaarlijks 78 miljoen mensen wereldwijd de soa oplopen. Gonorroe kan worden overgebracht door besmetting via de genitaliën, de anus en de keel.

Hoewel gonorroe in veel gevallen symptoomvrij is, kan de bacteriële infectieziekte leiden tot ontsteking van het kleine bekken, onvruchtbaarheid en buitenbaarmoedelijke zwangerschap. Gonorroe-patiënten lopen ook een groter risico op een hiv-besmetting.

Top van ijsberg

Wi verwees naar twee onderzoeken die zijn gepubliceerd in het medisch vaktijdschrift PLOS Medicine. In een van die onderzoeken worden drie specifieke gevallen van gonorroebesmetting in kaart gebracht: één in Japan, in Frankrijk en in Spanje. De patiënten in kwestie hebben een gonorroestam waartegen de bekende antibiotica niet opgewassen zijn.

“Dit zijn gevallen waaruit de besmetting van anderen voort kan komen. Het kan worden doorgegeven”, aldus de WHO-specialist. “En deze casussen zijn waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg. De systemen die onbehandelbare infecties diagnosticeren en rapporteren ontbreken in armere landen, terwijl gonorroe daar juist vaker voorkomt.”

Uit onderzoek blijkt dat tussen 2009 en 2014 sprake was van wijdverbreide resistenties tegen het meest gebruikte antibiotica bij gonorroe-besmettingen, ciprofloxcacin en azithromycine. Ook de laatste redmiddelen bij de behandeling van resistente gonorroe, cefalosporines, worden steeds minder effectief. In vijftig landen is al resistentie tegen die antibiotica vastgesteld.

Nieuwe antibiotica

De directeur van het Global Antibiotic Research en Development Partnership (GARDP), Manica Balasegaram, noemt de huidige situatie “grimmig” en spreekt van een “dringende behoefte” aan nieuwe antibiotica. Momenteel worden er echter maar drie potentiële geneesmiddelen voor gonorroe ontwikkeld, en er zijn nog geen garanties dat die zullen werken.

“We moeten heel snel de mogelijkheden die we hebben met bestaande geneesmiddelen en middelen die nog in ontwikkeling zijn aangrijpen”, aldus Balasegaram. “Elke nieuwe behandeling moet toegankelijk zijn voor iedereen die het nodig heeft, maar we moeten er tegelijkertijd voor zorgen dat die middelen correct worden gebruikt om de resistentie tegen de medicatie zo veel mogelijk te vertragen.”(NU.nl)