WFU protesteert tegen late uitbetaling

🕔 03.okt 2017

Niet alle leden aangesloten bij de Werknemers Federatie Universiteit(WFU) zijn uitbetaald over de maand september. In een brief aan de voorzitter van het bestuur van de Universiteit van Suriname, Jack Menke, uit WFU-voorzitter Hugo Blanker zijn misnoegen uit.

Op de spoed gecombineerde algemene leden vergadering van maandagmorgen is gebleken dat het salaris en andere voorzieningen over september 2017 nog steeds niet voor alle tappers is gestort. “Het bestuur van de WFU heeft de instructie gegeven dat we met de leden op heden hun bankzaken gaan checken”, schrijft Blanker.

Vandaag zullen de leden bij de poort van de Universiteit de stand van zaken evalueren. “Op u wordt het beroep gedaan hiermede rekening te houden en het bovenstaande door te geven aan de directeuren van het CELOS, MWI en bureau UvS.

Op u doen wij het extra beroep erop toe te zien dat alle pogingen tot ondermijning vanuit de directies van de instituten met onmiddellijke ingang stop te zetten”, aldus Blanker.(GFC)