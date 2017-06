Wetenschappers staan voor raadsel: Amerikaanse westkust overspoeld door miljoenen manteldiertjes

🕔 23.jun 2017

Het is een zeldzaam, minuscuul beestje, waarover maar weinig geweten is. Maar sinds het begin van het jaar houdt het manteldier tal van vissers en wetenschappers in de ban. Sinds enige tijd maken ze met miljoenen hun opwachting aan de westkust van de Verenigde Staten. Hoe dat komt, is een raadsel.

De diertjes zijn slechts enkele millimeters lang, maar houden zich op in gigantische kolonies die slierten vormen tot wel dertig meter lang. Het manteldier is aseksueel en plant zich voort door zichzelf te klonen. Biologen zijn al lang gefascineerd door het zonderlinge organisme.

De manteldieren komen gewoonlijk voor in warme, tropische zeeën. De onverwachte toestroom aan de Amerikaanse westkust slaat wetenschappers dan ook met verstomming. De beestjes daagden eerst op in Oregon en verspreidden zich daarna noordwaarts, tot in Alaska.

Met hoevelen ze inmiddels zijn, kan niemand met zekerheid zeggen. De eerste dieren werden gespot in 2014. Een jaar later waren er al meer, maar dit jaar gaat het om een “ongezien, waanzinnig aantal”, zegt Olivia Blondheim van de universiteit van Oregon, die het verschijnsel bestudeert.

Het is ook onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de ecosystemen. Vissers hopen alvast dat er snel een oplossing komt. De beestjes maken hun netten kapot en door de dichtbevolkte kolonies zeggen ze amper nog iets te kunnen vangen.(HLN.be)