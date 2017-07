Wetenschappers hebben iets vreemds ontdekt in het brein van psychopaten

Ze worden vaak geportretteerd als emotieloze roofdieren, maar volgens een nieuwe studie van de universiteit van Harvard zou het niet dat zijn dat psychopaten er uiteindelijk toe aanzet om slechte keuzes te maken in het leven.

Psychologieprofessor Joshua Buckholtz onderzocht de hersenen van een 50-tal gevangenen en kwam tot een geheel nieuwe vaststelling, schrijft HLN.be.

De resultaten van het onderzoek staan in het recentste nummer van het vaktijdschrift Neuron. “Jarenlang hebben we gefocust op het idee dat psychopaten niet in staat zijn om emoties te voelen en dat dit de hoofdreden is dat ze de vreselijkste dingen doen”, vertelt hij. “Terwijl het eigenlijk de keuzes zijn die ze maken, die er de oorzaak van zijn dat ze in de problemen komen.”

Gevolgen

Het brein van psychopaten blijkt op een compleet andere manier te werken en maakt volgens de studie dat ze kiezen voor een directe bevrediging van hun behoeften. Daarbij negeren ze mogelijke negatieve gevolgen van gevaarlijke of immorele beslissingen die ze op een bepaald moment nemen.

Buckholtz onderzocht de hersenen van 49 gedetineerden in twee gevangenissen in Wisconsin. Ze werden onder meer gevraagd om te kiezen of ze onmiddellijk een kleiner geldbedrag wilden of ze wilden wachten en om een groter bedrag in de wacht te slepen. De resultaten werden vervolgens vergeleken met een model om te bepalen hoe impulsief de testpersonen waren en welke delen van hun hersenen actief waren bij het bepalen van hun keuze.

Gevangenen

Wat bleek? De hersenen van de gevangenen die hoog scoorden voor psychopathisch gedrag, vertoonden meer activiteit in het gebied dat verantwoordelijk is voor de drang naar onmiddellijke beloningen. “Ze zullen dus veel sneller voor de onmiddellijke bevrediging van hun behoeften gaan. Daarbovenop is de verbinding met het deel van de hersenen dat toelaat om vooruit te denken, minder ontwikkeld. Ze zien dus veel minder de gevolgen van wat ze doen. Welke gevolgen een slechte keuze kan hebben.”

Freaks

Dat laatste was zó duidelijk waar te nemen, dat onderzoekers op basis van de activiteit in die verbinding konden voorspellen of iemand voor veel of weinig misdrijven veroordeeld was. “Ze zijn dus geen onmenselijke freaks, die we niet kunnen begrijpen, maar gewoon mensen van wie het brein anders geconnecteerd is en die daardoor verkeerde beslissingen maken”, aldus nog Buckholtz.(HLN.be)