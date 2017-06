Wetenschappers denken dat onze zon een tweelingzus had en die zou een rol gespeeld hebben in het uitsterven van de dinosaurussen

🕔 16.jun 2017

Het is zo goed als zeker dat onze zon een tweelingzusje had toen ze geboren werd, 4,5 miljard jaar geleden. Dat zeggen wetenschappers van de universiteiten van Harvard en Californië – Berkley. En hoewel dat tweelingzusje spoorloos verdween, zou ze een serieuze impact gehad hebben op het leven op aarde. Want ze zou een bekende meteoroïde in de baan van de aarde hebben gebracht: de meteoroïde die verantwoordelijk was voor het uitsterven van de dinosaurussen.

Een samenvatting van het onderzoek werd gepubliceerd op de website van UC Berkley en het zal ook verschijnen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’.

Meteoroïde

Nemesis – zoals het tweelingzusje van onze zon wordt genoemd – zou nadat ze de meteoroïde op de aarde afstuurde ontsnapt zijn en samengegaan met andere sterren in onze Melkweg.

Volgens de wetenschappers zou elke zonachtige ster in ons universum een dergelijke compagnon hebben. Ze baseerden zich daarvoor op wat ze zagen in een gigantische moleculaire wolk, gevuld met pas gevormde sterren, in het sterrenbeeld Perseus. En een wiskundig model dat alleen kan verklaren wat daar gebeurt als alle zonachtige sterren geboren worden met een tweelingzusje.

Neptunus

“De zusjes zouden minstens 500 astronomische eenheden uit elkaar liggen”, aldus astronoom en coauteur Steven Stahler van UC Berkley, “waarbij 1 astronomische eenheid de afstand is tussen de aarde en de zon. In ons zonnestelsel zou Nemesis 17 keer verder van de zon hebben gestaan dan onze verste planeet Neptunus. De systemen zouden dan volgens onze theorie in een tijdspanne van een miljoen jaar samenkomen óf definitief uit elkaar gaan. Bij ons gebeurde dat laatste. Nemesis verdween tussen de andere sterren in onze buurt in de Melkweg.”

Het idee dat sterren gevormd worden met een companion, is niet nieuw. Maar direct bewijs – via observaties – was tot nu toe zeldzaam. De onderzoekers gebruikten deze keer echter radiotelescopen, die via radiogolven het heelal bestuderen, om de geboorte van sterren in een wolk te bestuderen. En die geven een veel beter beeld dan optische telescopen. “We hebben op deze manier het sterkste bewijs tot nu toe gevonden voor de theorie”, aldus Stahler.

De these zal nu ook getoetst worden in andere wolken en verder verfijnd. Als ze overeind blijft, kan ze een heel nieuw licht werpen op het ontstaan van sterrenstelsels.(HLN.be)