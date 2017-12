Wetenschapper ontwerpt nieuw om euthanasie te plegen

🕔 06.dec 2017

De naar Nederland uitgeweken Australische arts Philip Nitschke (70) heeft een nieuw toestel ontworpen om euthanasie te plegen. Het heeft de vorm van een ruimteschip “dat zijn inzittende op om het even welke plaats meeneemt op een zachte reis naar het hiernamaals”, schrijft HLN.be.

Hij ontwierp die samen met de Nederlandse designer Alexander Bannink. Het werd een luxueus uitziend toestel, met in de basis capsules vloeibaar stikstof. Die basis kan verwijderd worden, zodat je de Sarco nadien ook als sarcofaag kan gebruiken.

Potentiële gebruikers moeten een online test invullen om te zien of ze mentaal in orde zijn. Als dat zo is, krijgen ze een toegangscode die 24 uur geldig is. Als ze die invoeren en nog een extra bevestiging geven, zal de Sarco zich met stikstof beginnen te vullen, tot er nog maar 5 procent zuurstof meer is. Binnen de minuut zal de gebruiker bewusteloos raken. Enkele minuten later volgt de dood.

Er is een paniekknop aanwezig voor het geval de gebruiker zich op het allerlaatste moment bedenkt. “Er is een noodvenster dat meteen opengaat als je erop duwt”, aldus de arts. “Daardoor komt er meteen zuurstof in het toestel. En je kan ook altijd nog op een stopknop drukken.”

Volgens Nitschke is het een relatief pijnloze en vredige dood. “Er is geen sprake van verstikking en de gebruiker kan gewoon rustig blijven ademen. Je kan het vergelijken met het wegvallen van de druk in een vliegtuig of met het gevoel dat je krijgt als je wat te veel gedronken hebt. Het model moet volgend jaar beschikbaar zijn en enkele ziekenhuizen in Zwitserland zijn al erg geïnteresseerd.”(HLN.be)

Foto: Twitter