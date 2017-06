Wereld Anti- drugs Dag ook in Suriname

Op 26 juni wordt elk jaar wereldwijd de anti-drugs dag gehouden, hetgeen dit jaar ook weer het geval is. Op deze dag staan burgers stil bij de gedachte aan de schade toegebracht door de productie, handel en gebruik van drugs en drugscriminaliteit.

De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), waar Suriname ook lid van is, koppelt elk jaar een thema aan de Anti-drugs Dag dat door alle participerende landen wordt gebruikt.

Dit jaar is het thema “Listen First” en heeft als onderliggende gedachte de preventieve aanpak van de drugsproblematiek.

Middels voorlichting met communicatie als het middel wordt de preventie ter hand genomen. Een belangrijk onderdeel bij effectieve communicatie is het luisteren, vandaar dat een thema is gekozen dat een belangrijk element van communicatie belicht.

De Nationale Antidrugs Raad Suriname gebruikt haar Uitvoerend Bureau (UBN) om elk jaar het voortouw te nemen in de activiteiten rond deze dag. Samen met de partners in de preventieve en curatieve verslavingszorg zullen op twee locaties activiteiten georganiseerd worden.

Te Stibula vindt vandaag een presentatie van een milieuproject plaats als inluiding van de Antidrugsweek.

Verder zijn er activiteiten in het gemeenschapscentrum Pasensia te Flora B aan de Pawon Singoredjostraat van 28 – 30 juni.

Deze activiteiten, die elke dag om 16.00 uur beginnen, omvatten een rondmars te Flora B, politievoorlichtingsactiviteiten, een sportdag en een minibeurs die voor iedereen kosteloos toegankelijk is.

De launch van een sportposter is één van de hoogtepunten tijdens deze dagen.

Het UBN heeft met de ondersteuning van partners in het netwerk van de preventieve verslavingszorg het mogelijk gemaakt om deze activiteiten te organiseren om te werken aan de bewustwording van de samenleving over de drugsproblematiek in Suriname en de wereld.(GFC)