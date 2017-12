Werd Bob Marley vermoord door de CIA?

🕔 06.dec 2017

Bob Marley werd vermoord door een CIA-agent. Die bekende de moord op zijn sterfbed: hij had Marley in opdracht van het spionageagentschap stiekem besmet met kanker.

Dit verhaal over een samenzwering om Marley te vermoorden, doet sinds eind november viraal de ronde op het internet. Bill Oxley, een gepensioneerde CIA-agent, zou tussen 1974 en 1985 17 moorden in opdracht van de Amerikaanse overheid gepleegd hebben, waaronder die op Marley.

De razendpopulaire reggaeartiest moest dood, omdat hij met zijn muziek teveel invloed zou hebben op de Jamaicaanse politiek, maar ook de internationale samenleving teveel richting de Sovjet Unie en het communisme zou duwen.

Een moord of aanslag door de CIA is niet vreemd: het agentschap grossiert in illegale activiteiten.

De CIA heeft vele politieke moorden op het geweten, en nog veel meer pogingen om invloedrijke personen (Fidel Castro, bijvoorbeeld) te elimineren – ook met kanker.

Maar dat Bob Marley door ex-spion Bill Oxley zou zijn vermoord, is niet erg waarschijnlijk, zegt fake nieuws-speurhond Snopes.com.

Allereerst is er niemand die ooit van Bill Oxley heeft gehoord: hij komt niet voor op de personeelslijst van het spionageagentschap.

Een tweede, minstens even belangrijk detail, is dat het bericht op 30 november in omloop is gebracht door Your News Wire, een clickbait website waarvan door verschillende bronnen wordt gezegd dat het een zeer bedenkelijke reputatie heeft; Snopes bijvoorbeeld betrapte de website diverse malen op fake nieuws.

Your News Wire strooit in het verhaal met citaten, maar vermeldt geen enkele bron hiervan.

Marley zou een sportschoen cadeau gehad hebben waar een naald in zat, die “was besmet met kankervirussen en bacteriën”. Hij werd met kanker besmet, beweert het artikel, toen hij de schoen aandeed en geprikt werd.

Dat Marley vermoord is, is niet onwaarschijnlijk. Dat de CIA daar een handje in had, evenmin. Maar dat Bill Oxley de iconische zanger vermoordde, is zeer moeilijk te bewijzen en zeer waarschijnlijk niet waar.