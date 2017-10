Wegenautoriteit Suriname bereikt mijlpaal

De Wegenautoriteit Suriname (WAS) voert het beheer en onderhoud over de primaire wegen, die bij wet zijn vastgelegd. Door de jaren heen heeft deze organisatie steeds meer een actievere rol vervuld.

De WAS is begonnen met het ontwerpen van zichtbare borden bij werkzaamheden op straat. Directeur Geo Nordon noemt in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) enkele van de werken waarmee de autoriteit zich heeft bezig gehouden.

Hij somt onder meer op het herstellen van verzakkingen op de Oost – West verbinding, het schilderen van de verschillende rotondes, het herstellen van duikerverzakkingen aan het Molenpad en het ophalen van belangrijke sloten langs de primaire wegen.

De autoriteit is onder andere ook verantwoordelijk voor het schilderen van de verschillende wegdekken. “Vanaf 16 mei bij mijn aantreden hebben wij ongeveer 120 projecten gerealiseerd”, geeft de directeur aan.

De verrichtingen van de projecten die de WAS heeft uitgevoerd zijn niet onopgemerkt gebleven. De projecten hebben de aandacht getrokken van internationale organisaties wat heeft gemaakt dat de WAS in aanmerking kwam voor een award, namelijk in de gold categorie.

De directeur gaf de garantie dat de WAS voor de komende periode voor diamond gaat door in versneld tempo, huidige en toekomstige projecten af te ronden.(GFC)