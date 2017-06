Wéér je sleutels kwijt? Dat is een teken van intelligentie

Een geheugen als een olifant? Dat is zwaar overschat. Mensen die snel dingen vergeten, zouden zelfs slimmer zijn. Dat concludeert een neurologische studie aan de Canadese universiteit van Toronto toch. “Wie snel dingen vergeet, kan makkelijker hoofd- van bijzaken onderscheiden,” klinkt het.

Weeral vergeten waar je die sleutelbos hebt gelaten, om hoe laat jullie hadden afgesproken of wat de hoofdstad van Azerbeidzjan is? Helemaal geen probleem. Niet alleen is het normaal om dingen te vergeten, het zou zelfs kunnen betekenen dat je intelligenter bent dan wie al deze dingen wél onthoudt, zo concludeert een studie van de universiteit van Toronto.

Overschrijven van herinneringen

“Het is belangrijk dat je brein irrelevante details vergeet, en in plaats daarvan focust op belangrijke dingen, die je helpen om beslissingen te maken in de echte wereld, ” legt Blake Richards uit, die de studie mee uitvoerde. De onderzoekers analyseerden data verspreid over verschillende jaren rond geheugen, geheugenverlies en breinactiviteit bij zowel mensen als dieren. Zo concludeert een studie dat bij het vormen van nieuwe breincellen oudere herinneringen overschreven worden, waardoor ze moeilijker toegankelijk zijn.

Blake Richards

Dat voortdurend wissen van informatie om nieuwe in de plaats te krijgen, heeft een evolutionair voordeel. Zo wordt het makkelijker om aan te passen aan nieuwe situaties, door niet langer rekening te houden met gedateerde en mogelijk misleidende informatie. “Als je beslissingen probeert te maken en je brein rakelt voortdurend oude herinneringen op die conflicten veroorzaken, dan kan je moeilijker beslissen,” legt Richardson uit. “Het is dus een goede zaak dat je geheugen af en toe ‘gewist’ wordt. We hebben allemaal bewondering voor mensen die goed zijn in Trivial Pursuit, maar eigenlijk heeft evolutie ons brein niet gevormd om quizspelletjes te winnen, wel om intelligente beslissingen te nemen. Het is gezond om af en toe iets te vergeten.”

Minder streng voor jezelf

Vergeet jij vaak waar je sleutels liggen? Dan hoef je niet zo streng te zijn voor jezelf, aldus Richardson. “Je wil natuurlijk niet alles vergeten, en als het vaker gebeurt dan normaal kan je je zorgen beginnen maken. Maar vergeet je af en toe een detail, dan is het waarschijnlijk een teken dat jouw geheugen perfect gezond is en het exact doet wat het moet doen.” Zeker in tijden van smartphones en computers heeft het geen zin om telefoonnummers en feiten uit het hoofd te leren die je ook op Google vindt, vindt de onderzoeker. “Zo blijft er ruimte in je geheugen over voor écht belangrijke dingen,” aldus Richardson.(HLN.be)