Waterleidingnet wordt in 2018 uitgebreid

🕔 01.okt 2017

Het beleid van de regering is er steeds op gericht geweest om, in het belang van een gezonde ontwikkeling van de gemeenschap, de beschikbaarheid van goed, gezond en betaalbaar drinkwater veilig te stellen.

Leidraad voor het drinkwaterbeleid, is de verdere verwezenlijking van de aanbevelingen zoals vervat in het Suriname Water Supply Masterplan 2011 – 2024. Hiertoe zullen in 2018 nieuwe bronnen worden aangeboord en zal het waterleidingnet verder worden uitgebreid om zodoende de drinkwatervoorziening voor onder meer Paramaribo en het district Wanica te garanderen. Dit bracht waarnemend president Ashwin Adhin naar voren tijdens de jaarrede.

Ook zal de vervanging en uitbreiding van het waterleidingnet in de districten Marowijne, Commewijne, Saramacca, Nickerie en Para worden gecontinueerd. Drinkwatervoorziening in de kustvlakte zal de productiecapaciteit verhogen met ca. 11.000 kubieke meter per uur om de toenemende behoefte tot en met 2024 te kunnen dekken.

Wat betreft Commewijne heeft eerder deze week de ondertekening plaatsgevonden van de overeenkomst met de Belgische drinkwatermaatschappij De Watergroep om te La Liberte een station voor de zuivering van oppervlaktewater te bouwen met een productiecapaciteit van 500 kubieke meter per uur. Tezamen met de bestaande zuivering te Meerzorg zal dan grotendeels worden voorzien in de drinkwaterbehoefte van het district Commewijne.

De gebieden aan de rechteroever van de Commewijne zullen in dit kader aparte aandacht krijgen waarbij er naar alternatieve oplossingen gezocht zal worden, mede vanwege de geringe bevolkingsdichtheid en de hoge investeringskosten.

Ook het binnenland wordt volgens Adhin niet vergeten. Genoemd kunnen worden de installaties die zijn gebouwd, onder andere te Galibi en Powakka.

Wat betreft het district Brokopondo wordt er verder gewerkt aan de verbinding van de drinkwatervoorziening in de gebieden Phedra, Tapoeripa, alsook in het district Para, te weten Pikin Saron. De vervanging en uitbreiding van het waterleidingnet in de districten Marowijne, Saramacca, Coronie, Nickerie en Para worden gecontinueerd.

Uiteraard werkt de regering eraan om nog binnen de komende maanden de volgende vier wetsontwerpen voor goedkeuring aan De Nationale Assemblee aan te bieden:

– het wetsontwerp ‘Toezicht Drinkwaterkwaliteit’;

– het wetsontwerp ‘Grondwaterwet’;

– het wetsontwerp ‘Grondwaterbeschermingsgebieden’;

– het wetsontwerp ‘Waterautoriteit Suriname’

Deze vier wetten zullen de eerste stappen zijn naar een betere beheerstructuur van de waterbronnen in Suriname.

In de eerste helft van 2018 zal gestart worden met de ontwikkeling van een ‘Nationaal Water Marketing en Export Strategie’ voor Suriname. Deze strategie zal vooral richting moeten helpen geven aan de exportmogelijkheden van ons water naar de regio en elders.(GFC)