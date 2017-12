Waterleidingbuis Brownsweg vernield

🕔 15.dec 2017

Het was een vreugdevol moment toen bewoners in het district Brokopondo, namelijk in het gebied Brownsweg, na jaren water kregen uit de kraan, helaas duurde deze vreugde niet lang.

Eerder deze week hebben vandalen met een scherp voorwerp de intakebuis doorgesneden waardoor de bewoners in het gebied momenteel verstoken zijn van water.

Marlon Oosterling, directeur van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM), zegt dat het bedrijf met man en macht bezig is de situatie te verhelpen zodat de bewoners wederom kunnen genieten van stromend water uit de kraan.

De directeur zegt verder dat de bronpomp, welke mede mogelijk is gemaakt door Grassalco en IAMGOLD, onlangs ook is bewerkt met een scherp voorwerp. Het is nog niet duidelijk wie de kwaadwilligen zijn die de schade hebben aangericht.(GFC)