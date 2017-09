Wat eet ik als ik lactose-intolerant ben?

🕔 21.sep 2017

Het beste bij lactose-intolerantie is om samen met gediplomeerde arts of diëtist een passend eetadvies op te stellen. Zij kunnen er voor zorgen dat je niet te veel lactose eet, zonder dat er een tekort aan andere voedingsstoffen ontstaat. Ook kunnen zij bepalen welke melkvervanger het best bij je past.

Meestal is het niet nodig om helemaal geen melk- en melkproducten meer te eten of te drinken. Ook is het vaak niet nodig producten te vermijden met melk of lactose als ingrediënt.

Hoeveel lactose kan jij verdragen?

Vanwege de positieve effecten van melk en yoghurt op je gezondheid adviseren we om te onderzoeken hoeveel lactose je lichaam nog kan verdragen. Gemiddeld kunnen mensen met een lactose-intolerantie 5 tot 10 gram lactose gebruiken zonder klachten te krijgen. Wat voor jou de juiste hoeveelheid is, daar kom je stap voor stap achter. Als je wel wat lactose kan verdragen is het verstandig om dit over de dag te spreiden.

Welke lactosevrije producten zijn er?

Het makkelijkste alternatief zijn de verschillende lactosevrije koemelkproducten, zoals lactosevrije halfvolle melk en lactosevrije magere of halfvolle yoghurt.

Zure melkproducten, zoals kwark, yoghurt en karnemelk bevatten minder lactose dan melk en vla en kun je daardoor bij een lactose-intolerantie beter verdragen. Het is ook mogelijk om zelf lactosearme melk te maken. Bij de apotheek en drogist zijn preparaten met het enzym lactase te koop.

Is sojamelk een goed alternatief bij lactose-intolerantie?

Plantaardige eiwitdranken die voldoende eiwit bevatten en die verrijkt zijn met calcium en vitamine B12 kunnen een goed alternatief zijn. Sommige merken sojamelk zijn verrijkt en bevatten een hoeveelheid eiwitten, calcium en soms ook vitamine B2 die vergelijkbaar is met koemelk. Ter vergelijking: in 100 ml gewone, halfvolle melk zit:

4 gram eiwit

0,03 mg vitamine B1

0,17 mg vitamine B2

123 mg calcium (kalk)

(Voedingscentrum.nl)