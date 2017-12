Wat een kerst: vader vraagt moeder opnieuw ten huwelijk nadat ze elkaar terugvonden na scheiding

Zonder het te weten plaatste de Amerikaanse Jeffrey Agan eergisteren een filmpje op Twitter dat volledig viraal zou gaan. Op de beelden is te zien hoe zijn vader, op originele wijze, zijn moeder voor de tweede keer ten huwelijk vraagt. Dit nadat ze lange tijd uit elkaar waren geweest. De reactie van zijn mama is onbetaalbaar, schrijft HLN.be.

“Mijn ouders komen beiden van niks”, vertelt Jeffrey. “Hun eerste huwelijk vond via een actie plaats in een elektronicawinkel, omdat ze te arm waren voor een traditioneel huwelijk. Ze kregen vervolgens acht kinderen, waaronder ik, waarvoor ze alles over hadden.”

“De hele familie was er kapot van toen hun huwelijk na 20 jaar mislukte”, gaat hij verder. “Jaren gingen voorbij, waarin ze regelmatig met elkaar in de clinch lagen. Maar toen besloten mijn beide ouders zichzelf te gaan hervinden. Mijn vader ging naar AA-bijeenkomsten en viel kilo’s af. Mijn moeder vond haar heil in de natuur.” Gaandeweg vond het koppel elkaar terug en flakkerde de liefde van weleer op.

at het filmpje zich zo snel over sociale media zou verspreiden, had Jeffrey niet verwacht. “Toen ik deze tweet maakte, met deze video erbij, verwachtte ik zo’n zes reacties van goede vrienden.” Inmiddels is de video al meer dan 5,7 miljoen keer bekeken en gaat het filmpje gepaard met honderdduizenden retweets en likes. “Mijn hele familie is overweldigd van dankbaarheid.”

“Ware liefde vindt altijd zijn weg terug”, besluit hij.(HLN.be)