Waarom is niacine (vitamine B3) belangrijk?

🕔 18.jun 2017

Elke vitamine heeft zo zijn voordelen. Zo bevordert niacine, ook wel vitamine B3 genoemd, bijvoorbeeld de energieproductie in ons lichaam. Meer weten over niacine? Dokterdokter vertelt meer over de voordelen van vitamine B3 en wat de gevolgen zijn van een niacinetekort of –overschot.

Voordelen niacine

Niacine zit onder andere in graanproducten, groenten, vlees, vis, zaden en noten. Vitamine B3 heeft een aantal voordelen voor het lichaam:

Het bevordert de energieproductie

Het speelt een rol bij de aanmaak van vetzuren. Vetzuren hebben onder andere een positieve invloed op hart en bloedvaten, het geheugen en concentratie

Het speelt een belangrijke rol bij de werking van het zenuwstelsel

Het is van belang voor een gezonde huid

Het draagt bij aan normaal psychisch functioneren

Het werkt bij vermoeidheid

Niacineoverschot

Niacine komt in twee vormen voor: nicotinamide en nicotinezuur. Er zijn geen nadelige effecten bekend van een overschot aan nicotinamide. Een overschot aan nicotinezuur veroorzaakt soms bloedvatverwijding in de huid. Zo’n bloedvatverwijding in de huid gebeurt ook bij een opvlieger: je krijgt het warm, de bloedvaten gaan open staan en je transpireert hevig. Een bloedvatverwijding heeft geen ernstige gevolgen. Krijg je dagelijks extreem veel nicotinezuur binnen? Dan kan mogelijk orgaanschade ontstaan.

Niacinetekort

Een tekort aan niacine komt vaak niet voor, omdat de meeste mensen voldoende vitamine B3-rijke voeding binnenkrijgen. Een tekort aan vitamine B3 kenmerkt zich door de volgende symptomen:

Huiduitslag

Huidontstekingen

Vermoeidheid

Pellagra (huidziekte)

Wat is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niacine?

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niacine voor mannen en zwangere vrouwen is 17 milligram. Voor vrouwen is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niacine 13 milligram.

Is vitamine PP hetzelfde als niacine?

Vitamine PP is hetzelfde als niacine. Vitamine PP staat voor Pellagra Preventing. Oftewel: het voorkomt de huidziekte pellagra.(dokterdokter.nl)