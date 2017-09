Waarom ijzerrijke voeding belangrijk is

🕔 10.sep 2017

Veel mensen hebben een ijzertekort, omdat ze te weinig ijzerrijke voeding eten. Vooral zwangere vrouwen, menstruerende vrouwen, sporters, vegetariërs en kinderen in de groei hebben een verhoogd risico op een ijzertekort.

Je kunt je nu natuurlijk afvragen: waarom is het zo belangrijk dat ik voldoende ijzer binnenkrijg? Wat gebeurt er als ik geen ijzerrijke voeding eet en daardoor een ijzertekort hebt? En in welke voedingsmiddelen vind ik veel ijzer? Dat lees je hier.

Hemoglobine

Hemoglo – wat? Juist. Hemoglobine. Een voedingspatroon met voldoende ijzerrijke voedingsmiddelen is van belang voor de werking van hemoglobine. Dit is een eiwit dat zich in de rode bloedcellen bevindt. Het vervoert zuurstof van de longen via de bloedbaan naar alle cellen, weefsels en organen in het lichaam.

Hoe meer ijzerrijke voeding je eet, des temeer meer er van deze hemoglobinedeeltjes aangemaakt kunnen worden (ongeveer twee derde van al het ijzer dat je binnenkrijgt wordt voor dit proces gebruikt). Daarom wordt bij bloedarmoede vaak ook een toename van ijzerrijke voeding aangeraden.

IJzertekort

Veel mensen hebben het niet door, maar lijden wel degelijk aan een ijzertekort. Bij vrouwen komt dit nog vaker voor dan bij mannen. Maar hoe herken je een tekort aan ijzer? Valt het op tijdens je dagelijkse bezigheden?

IJzertekort zorgt voor lusteloosheid, een gebrek aan energie, onverklaarbare constante vermoeidheid, een bleke huid, haaruitval en snel buiten adem raken. Let op een doordeweekse dag eens hoe je je gedurende die dag voelt. Herken je bovenstaande klachten? Dan wordt het misschien tijd om wat meer ijzerrijke voeding tot je te nemen.

Twee soorten ijzer

Maar dan zijn we er nog niet, want ijzer komt in twee vormen voor in voeding. Als heemijzer (haem/ferro) en als non-heemijzer (non-haem/non-ferro). Heemijzer is optimaal beschikbaar voor het menselijk lichaam. Deze vorm van ijzer vind je alleen in dierlijke producten. Non-heemijzer vind je in plantaardige producten, maar is van beduidend minder sterke kwaliteit dan heemijzer.

IJzerrijke voeding

En dan nu het antwoord op de hamvraag: in welke voedingsmiddelen zit veel ijzer? Het is dan eerst goed om te weten dat Vitamine C ervoor zorgt dat ijzer beter opgenomen wordt. Vitamine C kun je vinden in fruit (met name citrusfruit en bessen) en groenten (vooral koolsoorten). Voorbeelden van ijzerrijke voeding zijn:

Vis. Vis is bijzonder ijzerrijk, omdat het het dierlijke heemijzer bevat. In alle vissoorten vind je ijzer. Ook weekdieren, zoals mosselen en oesters, bevatten veel ijzer.

Vlees. In alle vleessoorten vind je ijzer. Wel is het zo dat rood vlees meer ijzer bevat dan wit vlees (zoals kip). Met name de lever (van kip, varken, lam, kalf en hert) is erg ijzerrijk.

Groenten. Groenten die veel ijzer bevatten zijn spinazie, boerenkool en veldsla. Kijk ook eens in je kruidenrekje. Gedroogde kruiden, zoals peterselie, basilicum, tijm en oregano zijn enorm ijzerrijk.

Fruit. Ook voor fruit geldt: gedroogd bevat meer ijzer. Denk aan gedroogde vijgen, abrikozen, pruimen of dadels. Daarnaast zijn bessen enorm ijzerrijk. Bijvoorbeeld bramen, frambozen of bosbessen.

Granen. Bepaalde granen zitten boordevol ijzer zoals haver, tarwe en gierst. Ook andere vormen van granen, zoals spelt, bulgur en quinoa zijn rijk aan ijzer.

Overige ijzerrijke voedingsmiddelen: bonen, noten en zaden, augurken, kaneel, gedroogd zeewier en cacaopoeder.(dokterdokter.nl)