Waarom die irritante collega goed voor je brein kan zijn

🕔 24.sep 2017

Bewegen en muziek spelen is volgens de Nederlandse neuropsycholoog Erik Scherder de sleutel tot een gezond brein. Maar deze charismatische professor heeft nog een tip voor een fit stel hersenen. Blijf je niet ergeren aan die irritante collega, maar leer met hem of haar omgaan. Die raad gaf Scherder het afgelopen weekend in De Standaard.

In Nederland is neuropsycholoog Erik Scherder geen onbekende. Hij schrijft succesvolle boeken, verschijnt regelmatig in het tv-programma ‘De wereld draait door’ en is een internetster dankzij zijn online lezingen. Zijn missie verkondigt hij luid in zijn boeken ‘Laat je hersenen niet zitten’ en ‘Singing in the brain’. Scherder wil mensen overtuigen om hun brein gezond te houden met beweging en muziek.

De professor is van mening dat je verandering moet omarmen omdat het goed is voor je brein. Zo kan die irritante collega volgens hem net goed voor je zijn. Chronische stress is uiteraard geen must. Maar je kan wel je manier van denken proberen aan te passen. “Verandering is leuk, ik ga erin mee”, is volgens Scherder een goede instelling. In De Standaard legde hij het afgelopen weekend uit: “Als je je hersenen aan het werk zet voor de oplossing van een probleem, dan worden er meer verbindingen in je brein gevormd. Dit verhoogt de complexiteit van je hersenen. Oké, je hebt een collega die je tegenwerkt, maar probeer het eens van de positieve kant te bekijken. Als je leert met hem of haar om te gaan, dan stimuleer je je brein.”

Dat heeft allemaal te maken met de manier waarop je in het leven staat. “Je kan iets als een probleem zien en daardoor gefrustreerd raken. Maar je kan ook deze kans aangrijpen om iets nieuw te leren en te ondernemen. En dat is wat je hersenen gezond houdt.”(demorgen.be)