VS straft VN-landen voor eigen mening

Amerika straft de Verenigde Naties nadat het internationale samenwerkingsverband het had gewaagd zich te keren tegen de Amerikaanse beslissing om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.

De VS kondigde zondag aan dat hij zal snijden in de bijdrage aan de VN. Er gaan 285 miljoen dollars minder naar Wenen, New York, Geneve en Nairobi, de vier hoofdkwartieren van de wereldorganisatie.

De Amerikaanse gezant Nikki Haley noemt dat een stap in de goede richting: “Washington zal niet langer laten profiteren van de vrijgevigheid van het Amerikaanse volk,” zegt zij.

De VS was lange tijd de grootste donor van de VN en droeg in 2017 bijna een kwart aan van het tweejaarlijkse VN-budget van 5,4 miljard dollar. In deze begroting zijn niet meegenomen de vredesoperaties in diverse brandhaarden die de organisatie alleen al dit jaar bijna acht miljard dollar kostten.