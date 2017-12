Vrouwen zijn steeds vaker het haantje

🕔 13.dec 2017

Als 10 mensen bij elkaar zitten op een Nederlands verjaardagsfeestje, gaan minstens drie van hen vreemd. Nederlanders piesen vaker naast de pot dan de rest van de wereld, ontdekte condoomfabrikant Durex.

Amerikaans onderzoek ontkent deze uitkomst. Amerikanen zijn ontrouwer, of misschien gewoon eerlijker: 30 tot 60 procent van alle getrouwde personen in de VS doet het op enig moment tijdens het huwelijk met iemand anders dan de wettige partner.

Dat heeft gevolgen: de website Vreemdgaan.nu zegt dat van iedere tien kinderen op een Nederlands speelplein, één is verwekt bij overspel. Dit cijfer zou bevestigd zijn door tal van DNA-onderzoeken. In de VS zou dat gaan om maar 2 tot 3 procent van alle kinderen.

Psycholoog Henk Noort ontdekte nog iets opmerkelijks: Nederlandse vrouwen (27%) bedriegen hun mannen (25%) vaker dan omgekeerd. Dat zou ook in ander onderzoek zijn bevestigd.

Gender gap

Het vrouwenblad Flair ontdekte ook iets dergelijks: 50 procent van haar lezeressen gaf toe wel eens buiten de deur te eten en 80 procent gelooft niet in monogamiteit.

Helen Fisher, schrijfster van Anatomy of Love, concludeert dat de gender gap bij overspel nauwer wordt: steeds meer vrouwen zijn ontrouw.

Dat heeft volgens haar te maken met keuzes: “Vrouwen zijn nu veel meer bewust van de alternatieven op monogamie en willen steeds meer dat al hun behoeften worden vervuld.”

Vrouwen pikken slechte seks steeds minder, zegt relatietherapeut Ian Kerner: “Mijn cliënten zeggen, waarom zou ik ooit een orgasme faken?”

Veel van zijn collega’s zeggen hetzelfde. Zij krijgen steeds meer stellen op de sofa om te praten over de huwelijkse ontrouw van de vrouw.

Vaak, zeggen zij, is het de man die het initiatief neemt voor zo’n bezoek omdat hij het huwelijk in stand wil houden: “Het lijkt erop dat mannen tegenwoordig emotioneel veel meer te verliezen hebben.”