Vrouw verkracht door ex-partner en vriend

De 48-jarige Iwan D. is door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) met assistentie van de politie van Brownsweg op zijn werkplek aangehouden. De man wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin te hebben mishandeld. Ook zou hij haar seksueel hebben misbruikt.

Zijn ex-vriendin deed op vrijdag 10 november aangifte van mishandeling en seksueel misbruik tegen hem op het politiebureau van het ressort Centrum. Volgens haar verklaring belde zij hem op diezelfde dag op met de vraag met haar te gaan stappen in het stadscentrum.

Iwan haalde haar op in gezelschap van een andere man. Tijdens het vertier moeten de mannen vermoedelijk drugs of een ander middel in haar drank hebben gedaan. Zij raakte, naar haar eigen verklaring tijdens het verhoor, willoos. Beide mannen vergrepen zich vermoedelijk in een pension aan haar. Na de daad werd zij weer afgezet. Toen zij weer helder was, deed zij aangifte.

Iwan werd opgespoord en op 21 december aangehouden. Hij werd vervolgens overgedragen aan de politie van ressort Centrum. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is hij achter slot en grendel geplaatst. Aan de opsporing van zijn kompaan wordt gewerkt.(GFC)