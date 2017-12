Vrouw krijgt miskraam, vermoordt vriendin en steelt haar baby

Erika Miranda-Alvarez is in het Texaanse Houston aangeklaagd voor de moord op een vriendin en de ontvoering van haar baby. Erika had onlangs een miskraam en deed alsof het gekidnapte kind van zes weken van haar was.

Erika zou in januari bevallen, maar kreeg een miskraam. Ze hield die tragedie echter voor iedereen verborgen en deed alsof ze nog zwanger was.

Op 19 december ging zij naar de woning van het slachtoffer en vermoorde haar. De politie kwam haar echter op het spoor dankzij speurwerk dat suggereerde dat de dader van de moord een vrouw uit het gebied was die onlangs een kind had verloren.

De baby is gevonden in het appartement van de vrouw en is ongedeerd.