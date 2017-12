Vrouw voor haar woning beroofd

🕔 05.dec 2017

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft op donderdag 30 november de 31-jarige Astrando M. aangehouden voor een straatberoving in het ressort Uitvlugt.

De vrouw die aangifte deed tegen Astrando verklaart dat zij voor haar woning in haar voertuig bleef zitten, omdat het hard regende. Toen het weer opklaarde, stapte zij uit het voertuig en werd meteen van achteren vastgepakt door Astrando.

De man rukte een schoudertas met goederen van haar weg. Hierna sprong hij in een gereedstaande auto. Omstanders die dit zagen, noteerden het kentekennummer.

Na enige tijd signaleerde RBTP tijdens surveillance het voertuig nabij het Molenpad en reed het klem. Astrando die alleen in het voertuig was, werd aangehouden. In de auto is een Bijbel, die de benadeelde toebehoort, aangetroffen. De buitgemaakte schoudertas met inhoud is nog niet terecht.

Astrando is overgedragen aan de recherche van Paramaribo die belast is met het onderzoek in deze zaak. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is hij opgenomen in de sterkte van het cellenhuis.(GFC)