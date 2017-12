Vrijspraak voor volwassen man die seks had met meisje van 11

🕔 12.dec 2017

Een man van 30 is in Frankrijk vrijgesproken van de verkrachting van een meisje van 11 omdat niet kon worden bewezen dat zij tegen haar wil seks met de man had gehad.

De man was 22 toen hij het meisje ontmoette in de Franse stad Nevers. Hij nodigde haar uit voor een wandeling in het park.

Het meisje zegt dat zij daar werd ontkleed en gedwongen tot seks; zij zou de man hebben gesmeekt te stoppen en hem hebben verteld hoe oud zij was.

Dat ontkent de man: het meisje zou hem hebben voorgehouden dat zij “15 tot 16 jaar oud” was, de leeftijd waarop in Frankrijk seks met wederzijdse instemming mogelijk is.

De twee zouden met elkaar hebben staan flirten. Bovendien zou zij hebben ingestemd met de seks, zei de man in zijn verdediging.

Het kind vertelde thuis niets en het voorval werd pas ontdekt doordat zij zwanger werd. Pas enkele jaren daarna werd een onderzoek gestart.

Deze week werd de man na twee dagen van hoorzittingen vrijgesproken.

In de motivatie voor het vonnis verklaart de rechtbank dat geen van de elementen van verkrachting, namelijk bedreiging, geweld, dwang of verrassing, zijn vastgesteld.

Nergens in het vonnis komt de leeftijd van het kind aan de orde.