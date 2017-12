🕔 19.dec 2017

Een kenmerk van sociale media die opereren vanuit het vrije Westen, is dat zij moeite hebben met de vrijheid van meningsuiting. Dagelijks trappen zij op de rem bij gebruikers die dachten op sociale media vrijelijk hun mening te kunnen uiten, nadat zij dat in hun minder democratische omgeving niet konden.

Zo werd het Twitteraccount van de Egyptische activist en journalist Wael Abbas afgesloten. Waarom? Dat weet alleen Twitter.

Zijn account werd vorige week woensdag afgesloten. “Wat Twitter deed, is zeer verdacht,” zegt hij.

“In eerste instantie schorsten zij het account zonder opgave van reden en toen ik in beroep ging, stuurden zij een e-mail waarin stond dat het account niet zal worden hersteld.”

Looks like Twitter has no idea what it’s doing in Egypt. Hey @jack , maybe you should listen to the experts. https://t.co/utwfwr18YS

Bij Twitter, Facebook en YouTube is het de normaalste zaak van de wereld dat de gebruiker, die toch maar zorgt voor de miljardeninkomsten van deze media, met opperste minachting wordt bejegend.

It is very sad that @Twitter is complicit in shutting down the account of one of Egypt’s most prominent activists that’s not in jail or in exile. Wael Abbas has documented at least a decade of politics and government abuses. Is there an explanation?

— Wael Eskandar (@weskandar) 16 december 2017